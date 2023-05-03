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Общество Здоровье, медицина COVID-19 США отменяют требования по обязательной вакцинации для пассажиров авиарейсов
Vaccine
А ты вакцинировался для полёта в США? Да? А зря. Уже не требуется.

США отменяют требования по обязательной вакцинации для пассажиров авиарейсов

Megan Jorgensen Май 3, 2023 COVID-19, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 42 Просмотров

В США отменяется и обязательная вакцинации, и чрезвычайное санитарное положение, введённое ещё январе 2020 года

После трёх с лишним лет суровых ограничений на прилёт в связи с пандемией Ковида, США отменяют требования.

С 11 мая этого года пассажиры, прибывающие в США воздушным путём не должны предьявлять документы об обязательной вакцинации против Ковид-19. Это распоряжение касается всех пассажиров, как граждан США, так и постоянных жителей, так и иностранцев.

Согласно данным федерального департамента (министерства) здравоохранения США, на этот момент более 270 миллионов американцев были вакцинированы от Ковида, в связи с чем ситуация радикально отличается от той, которая была год и два года назад. Всего, согласно официальным данным, в Соединённых штатах от Ковида и по причинам, связанным с Ковидом (таковы официальные формулировки), скончались свыше миллиона человек.

Обязательное тестирование на Ковид при вьезде в США было отменено ещё в июне 2022 года, так что последние ограничения при прилёте воздушным транспортом сняты.

Что касается вьезда наземным или мораским транспортом, то в опубликованных новых распоряженях ситуация не разъясняется. Похоже, что невакцинированные пока официально не могут ездить на автомобиле из Канады в США, так как с 8 ноября 2021 года США разрешают въезд в страну только полностью привитым иностранцам. Этот закон не отменён, но нет сомнения, что на деле документы о вакцинации чаще всего не требуют и многие невакцинированные канадцы въезжают в США по суше без проблем. Однако вас могут остановить, и вы должны быть готовы к возможным последствиям.

Напомним, что при вьезде в Канаду воздушным, наземным или морским транспортом уже нет необходимости предьявлять доказательства вакцинации, делать тестирование на Ковид перед отправлением, отменён карандит после прибытия

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