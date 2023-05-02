Средняя запрашиваемая арендная плата в Канаде выросла на 10,8% в марте

Последний национальный отчет об арендной плате, опубликованный Rentals.ca и урбанизации, показывает, что средняя запрашиваемая арендная плата за все типы недвижимости в Канаде увеличилась на 10,8 процента в годовом исчислении в марте до 2 004 долларов.

Последний национальный отчет об арендной плате, опубликованный Rentals.ca и урбанизации, показывает, что средняя запрашиваемая арендная плата за все типы недвижимости в Канаде увеличилась на 10,8 процента в годовом исчислении в марте до 2 004 долларов.

Среднемесячная арендная плата выросла на 1,0 процента по сравнению с февралем, что стало первым ежемесячным увеличением с ноября 2021 года, указывая на то, что спрос на арендуемое жилье в Канаде продолжает превышать предложение.

Средняя запрашиваемая арендная плата за последний год выросла на 196 долларов, что еще больше подчеркивает разрыв между спросом и предложением. Ванкувер возглавил список 35 городов с самой высокой среднемесячной арендной платой в марте как для домов с одной, так и для двухкомнатных.

За Ванкувером последовали Торонто, Калгари и Оттава, где средняя арендная плата за аренду кондоминиумов и апартаментов выросла на 22,2%, 24,9% и 15,4% в год соответственно.

Средняя арендная плата в Новой Шотландии выросла на 20,8 процента в годовом исчислении до 2167 долларов за аренду кондоминиумов и апартаментов, что стало самым быстрым ростом среди всех провинций в марте.

Шон Хильдебранд, президент Urbanation, отмечает, что “Весна пришла с высококонкурентным рынком аренды жилья в Канаде, чему способствовал рекордный прирост населения более чем на миллион человек в прошлом году и низкая доступность жилья после прошлогоднего скачка процентных ставок”.

Он также добавил, что “поскольку предложение не в состоянии соответствовать текущему уровню спроса, ожидайте дальнейшего повышения арендных ставок в ближайшие месяцы”.