Байден и лидеры Конгресса обсудят угрозу дефолта в Америке

В письме к законодателям министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Минфин, возможно, «не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже 1 июня».

Современные мировые обстоятельства крайне негативно сказываются на будущем американского общества. Доллар может утратить силу. Это беспрецедентное событие может потрясти мировые финансовые рынки и опрокинуть экономику США в очередную рецессию. Потолок долга налагает юридический лимит на сумму денег, которую правительство США может занять, в настоящее время он установлен в размере 31 триллиона долларов.

Поскольку в январе государственный долг достиг предела, администрация Байдена предприняла специальные бюджетные маневры, чтобы сэкономить деньги и выиграть время для законодателей. Теперь необходимо либо поднять лимит, либо приостановить его исполнение. Глава Минфина Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен предупредила Вашингтон, что у него есть всего месяц до достижения потолка госдолга. Если демократы и республиканцы не смогут прийти к соглашению, Америка столкнется с национальным дефолтом, который негативно скажется на всей мировой экономике.

Президент Джо Байден впервые с января 2023 года согласился обсудить с лидерами Конгресса возможные пути выхода из кризиса. Встреча запланирована на 9 мая. США является одним из главных игроков на мировой экономической арене, поэтому не может позволить полный развал экономической реальности. Если стране не удастся урегулировать вопрос с госдолгом, это приведет к серьезным последствиям для глобальной экономики, включая резкое снижение курса доллара и увеличение инфляции в мире.

В письме к законодателям министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Минфин, возможно, «не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже 1 июня».

Йеллен предупредила, что прогноз неточен, учитывая изменчивость поступлений федеральных налогов, которые в последние месяцы оказались ниже, чем ожидалось. Но она сказала, что уверена в экономических последствиях бездействия, предупредив, что это может вызвать «серьезные трудности для американских семей, нанести ущерб нашему глобальному лидерству и поставить под сомнение нашу способность защищать интересы нашей национальной безопасности».

«Я с уважением призываю Конгресс защитить полную веру и доверие к Соединенным Штатам, приняв меры как можно скорее», — сказала Йеллен.