Aerosmith проведет прощальный концертный тур: Монреаль – в списке!

Прощальный концертный тур проведет американская рок-группа Aerosmith, сообщено 1 мая на их официальной странице в Twitter.

«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов пришло время для последнего рывка», — говорится в тексте.

Сообщается, что прощальный тур будет иметь название Peace Out («увидимся» или «до встречи»). Гастроли, согласно опубликованной афише, начнутся 2 сентября 2023 года в американском штате Филадельфия и завершатся 26 января 2024 года в канадском Монреале.

История Aerosmith, исполнителей I Don’t Want To Miss A Thing, началась в 1970-х в Бостоне — теперь в этом городе будет одна из остановок в прощальном концертном туре группы. Всего запланировано около 40 выступлений в США и Канаде.

«Спустя 50 лет, 10 мировых турне и выступления перед более чем 100 млн поклонников… Пришло время сделать последний рывок!» — говорится в сообщении группы в Twitter.

В туре примут участие фронтмен Стивен Тайлер (75 лет), гитаристы Джо Перри (72 года) и Брэд Уитфорд (71 год) и бас-гитарист Том Хэмилтон (71 год). Барабанщик Джоуи Крамер (72 года), отметила группа, не присоединится к выступлениям, «чтобы полностью сосредоточиться на своей семье и здоровье».

Группа — обладатель четырех премий «Грэмми» 1991 года, 1994-го, 1995-го и 1999-го годов.