Министр по делам социальной помощи заверила, что реформа будет вестись в интересах получающих пособия

К концу года ожидается принятие нового закона о социальной помощи в Квебеке. Будут разработаны конкретные меры по его воплощению в жизнь.

Жители Квебека, получающие социальную помощь, с этого года будут получать большую поддержку. Министр по вопросам Социальной солидарности и общественных действия (Ministère de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire) Шанталь Руло (Chantal Rouleau) намерена иниицировать рассмотрение нового закона о Социальной помощи на осенней сессии Национальной Ассамблеи и разработать конкретный план действий к концу 2023 года.

По словам министра, она готовит важнейшую перестройку системы социальной помощи Квебека, причём все необходимые консультации и исследования вопроса уже проведены.

В интервью газете La Press мадам Руло признала, что закон о социальной помощи необходимо модернизировать, дабы адаптировать его к новой реальности 2023 года, сделав его «менее карательным, а больше поддерживающим людей, которые получают социальную помощь».

Г-жа Руло приводит конкретный пример: человек, получающий социальную помощь, в настоящее время получает 770 долларов в месяц. Согласно действующему закону, человек сидящий на социальном пособии имеет право дополнительно зарабатывать только 200 долларов в месяц, что эквивалентно работе не более трех часов в неделю. Все суммы, полученные им свыше этой суммы в 200 долларов приводят к штрафу и вычетам из пособий, что не способствует поддержке желания человека начать работу. Посему министр обещает, что сумма заработка, при которой пособие уменьшаться не будет будет изменена. Пока решения нет, но она составит или не менее 500 долларов, или же будет учитываться количество часов, или же процент от пособия. В любом случае, наказывать сидящих на пособие станут меньше, если те будут получать дополнительный заработок.

В любом случае, по словам министра, ситуция в Квебеке меняется. Если 20 лет назад социальные пособия получали 10-12% жителей, то в этом году этот процент снизился до менее 5%. Но это 270 тысяч человек, которые не работают, хотя они не достигли пенсионного возраста и не инвалиды. Задача министерства привлечь этих лиц к труду в ситуации, когда в провинции ощущается серьёзная нехватка рабочих рук.

Но министерство не собирается ставить вопрос об отмене закона №70 2016 года, принятого предыдущим (либеральным) правительством, согласно которому правительство имеет право прекратить выплачивать пособия лицам, обратившимся за выплатами, которые никаким образом не ведут поиск работы и постоянно отказываются от всех предложений, причём без каких-либо серьёзных оснований.

Так что, министр обещает большие реформы, которые как снизят нагрузку на бюджет, так и позволят частично компенсировать нехватку рабочих рук.

В заключение заметим, что, возможно (пока это не точно) в текст нового законопроекта будут внесены положения о гарантированном минимуме доходов для каждого жителя Квебека. То есть, насколько можно понять, в таком случае каждый житель будет получать какую-то сумму вне зависимости от уровня доходов и работы?