Пользоваться электроэнергией в ночное время в Онтарио теперь в десять раз дешевле, чем днём

С 1 мая, Онтарио постепенно вводит совершенно новую систему оплаты электроэнергии. Последует ли Квебек примеру соседей?

Эксперты правительства и ГидроКвебека обещают с пристальным вниманием следить за результатами нового подхода к оплате счётов за электроэнергию в Онтарио.

Дело в том, что Онтарио вводит систему, согласно которой в ночные часы счета за пользование электроэнергией будут гораздо меньше счетов за включение света и электроприборов в дневное время. Эти нововвдеения касаются как частных пользователей, так и предприятий.

То есть, каждая семья сможет выбирать, платить ли, скажем 70 долларов за электричество или 10 долларов (по меньшей мере, от такой разнице говорится в пояснениях онатрийских властей). Например, посудомоечная машина, которая потребляет, как известно, много энергии, может быть включена днём или ночью. Разница в оплате за расход энергии будет ощутимой. Но посудомоечными машинами дело не ограничивается. Жильцы могут принять душ после 23 часов или же рано утром, могут включить сушилку или стиральную машину на ночь (вот в этом случае соседи будут особенно рады, так как во многоквартирных домах, как правило, вывешиваются просьбы не включать стиральные машины после 21 вечера и до 9 утра, но будем снисходительны, будем надеяться, стиралки будут работать по ночам лишь в частных домах, где они установлены в подвалах и никак не мешают жителям ни шумом, ни вибрацией).

И хотя зарядка телефонов, а то и компьютеров большого расхода энергии не требует, но и здесь несколько долларов можно будет сэкономить:

С 1 мая шесть главных энергокомпаний Онтарио, включая Hydro Toronto, London Hydro (речь, конечно, об онтарийском Лондоне), Wellington Hydro и Hearst Power насчитывают лишь 2,4 цента за киловатт-час в ночное время, точнее, с 23:00 до 7:00. В течение следующих шести месяцев эти же тарифы будут установлены и остальными компаниями – поставщиками электроэнергии.

И наоборот, в рабочие дни, между 16 и 21 часами, тариф за использование энергии будет 24 цента, иначе говоря, в 10 раз выше ночного тарифа.

Квебекские специалисты не скрывают, что опыт Онтарио будет внимательно изучаться, и, если он окажется успешным, Квебек последует примеру соседей. Пока рано говорить о сроках введения новой системы в Квебеке (если та вообще будет введена), но само предложение любопытно. Будем следить за развитием ситуации в Онтарио.