Проливные дожди в районе Шарльвуа привели к большому наводнению.

Двое пожарных пропали без вести во время наводнения в городе Baie-Saint-Paul. Перерезаны дороги, ведётся эвакуация жителей.

Сильное стихийное бедствие, обрушившийся на район Шарльвуа, в частности на небольшой красивый город Baie-Saint-Paul и его окрестности, к северу от Квебекграда, привело не только к большим разрушениям, но и, к большому сожалению, к возможной гибели двоих пожарных, участвоваших в спасательных работах.

Из-за проливных ливней вышла из берегов река Gouffre, и бушующие воды обычно довольно немноговодной речки (хотя её облюбовали любители водного слалома), стали сносить постройки, стоящие неподалёку от русла.

Прибывшие спасатели (они приехали из окрестных городов, включая город Квебек), приступили к эвакуации населения, а около городской мэрии, в местном спортзале, был срочно оборудован эвакопункт.

Мэр Baie-Saint-Paul, месье Мишаел Пилот (Michaël Pilote) в понедельник по-полудни обратился к жителям с объявлением о вынужденном введении чрезвычайного положения. Власти провинции направляют в город помощь, включая отправку военных подразделений.

Наводнение было таким сильным и таким быстрым, что пришлось эвакуировать детские садики, так как родители детишек не смогли их забрать. Даже центральные улицы города оказались затоплены, а около двух тысяч домов лишились электричества. Около реки имеют место оползни, и в прибрежных кемпингах унесло несколько построек.

Кроме дороги, которая была полностью разрушена, к вечеру понедельника, 1 мая, мост через реку был на грани падения. Школьники, которые пришли на занятия утром понедельника, остались в школах, где были обустроены и пункты помощи, и спальни, так как детям придётся провести ночь в школах (вот кто будет рад приключению!)

К сожалению, как сказано выше, во время спасательных операций пропали без вести двое пожарных. Обстоятельства происшествия неизвестны, но пожарные участовали в спасении жителей квартала Saint-Urbain, в прибрежном районе. На вечер 1 мая основной версией считается печальная — обоих унесло синльным течением. Службы спасения ведут активные поиски пропавших. В поисках принимают участие вертолёты полиции и вооруженных сил, катера береговой охраны (возможно, тела вынесло рекой в залив, хотя пока надежда на спасение существует).

Во вторник, 2 мая, министр общественной безопасности Квебека Франсуа Бонардель (François Bonnardel) весь день проведёт в Baie-Saint-Paul, координируя операции. Между тем дожди продолжаются, и утихать пока не собираются.