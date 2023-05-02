Behind the Lens вновь открывает студию в Pierrefonds после разрушительного пожара

В январе была опубликовнал история Тейлора Гальперина, фотографа с Западного острова, который потерял практически все во время пожара, уничтожившего торговый центр Place Avalon strip

В январе была опубликовнал история Тейлора Гальперина, фотографа с Западного острова, который потерял практически все во время пожара, уничтожившего торговый центр Place Avalon strip. Три месяца спустя фотомагазин Гальперина BEEhind the Lens вновь открывается.

Гальперин спокойно отнесся к пожару и своим потерям в январе: “Я думаю, пожар – не самое худшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Но, я имею в виду, в общем-то, прямо сейчас никто ничего не может сделать, так какой смысл просто сидеть и плакать из-за этого?”

Большая часть ее оборудования была уничтожена в огне, “материальные вещи”, как он сказал. “Вещи, которые можно заменить”.

Что нельзя было заменить, так это фотоаппарат Nikon, который его дедушка оставил после смерти, вместе с его фотографией в рамке 1958 года.”

Владельцы отдабт дань уважения тем, кто помогал и поддерживал их, включая семью и друзей, клиентов и тех, кто жертвовал свои вещи для студии.

Новое местоположение BEEhind the Lens находится по адресу: 13910 Pierrefonds Blvd.

“Так приятно вернуться”, – написал Гальперин на своей странице в Facebook. “Я бы не смог этого сделать без поддержки этого удивительного сообщества!”