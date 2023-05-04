Каким продуктам желательно уделять больше внимания, дабы не стареть

Несколько самых полезных продуктов для того, чтобы замедлить процесс старения организма. Все эти продукты есть в магазинах, и они доступны.

Все мы не молодеем, а совсем наоборот. Но есть разные способы поддержания тонуса и молодости. Помогают, среди прочего и полезные продукты. В Квебеке магазины не страдают от нехватки таких продуктов, так что бежим в магазин или в лавку и закупаемся:

Апельсины — этот фрукт богат витаминами А и С, он источник других полезных элементов. Благодаря их регулярному потреблению, сокращается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака желудка. Можно есть апельсины, можно пить апельсиновый сок. Желатльное начинать утро с апельсина!

этот фрукт богат витаминами А и С, он источник других полезных элементов. Благодаря их регулярному потреблению, сокращается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака желудка. Можно есть апельсины, можно пить апельсиновый сок. Желатльное начинать утро с апельсина! Чеснок — да, запах не очень, но для здоровья лучшего продукта не найти. Чеснок снижает высокое давление, помогает избежать мигрени, он обладает антибактериальными и глистогонными свойствами.

да, запах не очень, но для здоровья лучшего продукта не найти. Чеснок снижает высокое давление, помогает избежать мигрени, он обладает антибактериальными и глистогонными свойствами. Гранаты — они богаты витамином С (его в гранате больше, чем в апельсине). В гранатах есть витамины В5 и В6, есть медь, фосфор и другие антиоксиданты, замедляющие старение клеток и препятствующие воспалительным процессам.

они богаты витамином С (его в гранате больше, чем в апельсине). В гранатах есть витамины В5 и В6, есть медь, фосфор и другие антиоксиданты, замедляющие старение клеток и препятствующие воспалительным процессам. Оливковое масло — в нём много «хороших жиров» – Омега-3, понижающих уровень холестерола. Витамин Е помогает в борьбе с диабетом.

в нём много «хороших жиров» – Омега-3, понижающих уровень холестерола. Витамин Е помогает в борьбе с диабетом. Зелёный чай — он выводит токсины и очищает организм. К тому же, зелёный чай препятствует развитию Альзеймера.

он выводит токсины и очищает организм. К тому же, зелёный чай препятствует развитию Альзеймера. Шоколад — чёрный шоколад способствует обновлению клеток. Но всё же надо ограничивать себя в количестве потребляемого шоколода.

чёрный шоколад способствует обновлению клеток. Но всё же надо ограничивать себя в количестве потребляемого шоколода. Капуста — считается, что любая капуста укрепляет организм и укрепляет кости, которые с возрастом становятся всё более хрупкими.

считается, что любая капуста укрепляет организм и укрепляет кости, которые с возрастом становятся всё более хрупкими. Виноград — укрепляет сосуды, предпятствует развитию сердечно-сосудисткых заболеваний. Кстати, втирать настоящий виноградный сок в лично помогает избавиться от морщин, кожа становится нежнее.

укрепляет сосуды, предпятствует развитию сердечно-сосудисткых заболеваний. Кстати, втирать настоящий виноградный сок в лично помогает избавиться от морщин, кожа становится нежнее. Любые красные фрукты. В них не только много полезных элементов, которые уменьшают воспаление внутренних органов, но они очищают печень. Их можно есть свежими, а можно пить соки из них или использовать в соусах.

Цена зависит от сезона – если, например, в Квебеке сезон клубники не наступил, и она поступает из США или Чили (или же выращивается в теплицах), то она будет дороже, но, наверно, экономить на здоровье не совсем верно.