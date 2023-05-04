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Самые полезные продукты для сохранения молодости

Megan Jorgensen Май 4, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты Оставить комментарий 78 Просмотров

Каким продуктам желательно уделять больше внимания, дабы не стареть

Несколько самых полезных продуктов для того, чтобы замедлить процесс старения организма. Все эти продукты есть в магазинах, и они доступны.

Все мы не молодеем, а совсем наоборот. Но есть разные способы поддержания тонуса и молодости. Помогают, среди прочего и полезные продукты. В Квебеке магазины не страдают от нехватки таких продуктов, так что бежим в магазин или в лавку и закупаемся:

  • Апельсины — этот фрукт богат витаминами А и С, он источник других полезных элементов. Благодаря их регулярному потреблению, сокращается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака желудка. Можно есть апельсины, можно пить апельсиновый сок. Желатльное начинать утро с апельсина!
  • Чеснок — да, запах не очень, но для здоровья лучшего продукта не найти. Чеснок снижает высокое давление, помогает избежать мигрени, он обладает антибактериальными и глистогонными свойствами.
  • Гранаты — они богаты витамином С (его в гранате больше, чем в апельсине). В гранатах есть витамины В5 и В6, есть медь, фосфор и другие антиоксиданты, замедляющие старение клеток и препятствующие воспалительным процессам.
  • Оливковое масло — в нём много «хороших жиров» – Омега-3, понижающих уровень холестерола. Витамин Е помогает в борьбе с диабетом.
  • Зелёный чай — он выводит токсины и очищает организм. К тому же, зелёный чай препятствует развитию Альзеймера.
  • Шоколад — чёрный шоколад способствует обновлению клеток. Но всё же надо ограничивать себя в количестве потребляемого шоколода.
  • Капуста — считается, что любая капуста укрепляет организм и укрепляет кости, которые с возрастом становятся всё более хрупкими.
  • Виноград — укрепляет сосуды, предпятствует развитию сердечно-сосудисткых заболеваний. Кстати, втирать настоящий виноградный сок в лично помогает избавиться от морщин, кожа становится нежнее.
  • Любые красные фрукты. В них не только много полезных элементов, которые уменьшают воспаление внутренних органов, но они очищают печень. Их можно есть свежими, а можно пить соки из них или использовать в соусах.

Цена зависит от сезона – если, например, в Квебеке сезон клубники не наступил, и она поступает из США или Чили (или же выращивается в теплицах), то она будет дороже, но, наверно, экономить на здоровье не совсем верно.

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