Одноразовые салфетки Kleenex больше не будут продаваться в Канаде

Бумажные одноразовые гигиенические салфетки Kleenex исчезают с канадского рынка. Распродаются запасы… и всё… больше их не будет.

Бумажные одноразовые гигиенические салфетки Kleenex исчезают с канадского рынка. Распродаются запасы… и всё… больше их не будет.

Почти сто лет канадские потребители регулярно приобретали бумажные салфетки Kleenex, к которым все привыкли и название которых «клинекс» стало нарицательным — так стали называть любые бумажные салфетки, предназначенные для прочищения носа, утирания пота со лба, очищения губ после еды, вытирания рук, да мало ли, для чего. Именно клинексы заменили в Канаде привычные матерчатые носовые платки, которыми люди пользовались пару сотен лет, положили конец целой индустрии носовых платков — ведь на тех часто вышивались изящные монограммы, гербы их именитых владельцев, имена детишек — владельцев платочка… Но вот настала очередь уйти и Kleenex.

Американская фирма Kimberly Clark, которая клинексы производит и для которой они приносили львиную долю прибыли в Канаде, объявила только что о прекращении их выпуска и поставок в Канаду. О официальном сообщении о завершении торговли этим товаром компания заявлила о том, что решение далось с трудом, что она понимает разочарование миллионов потребителей и торговцев, но настало время смены приоритетов.

Фирма, штаб-квартира которой находится в Техасе, не уходит с канадского рынка, потому что другие её продукты — бумажные подгузники Huggies, туалетная бумага Cottonelle и ряд другх остаются в распоряжении канадцев, но клиниксов больше не будет. Символ эпохи говорит «до свидания».

Компания начала производить Kleenex в 1920 году, когда послевоенная промышленность стала переходить на мирные рельсы. Встал вопрос об использовании оборудования, на котором создавались одноразовые бумажные фильтры для противогазов, и вот тогда-то чья-то умная голова решила начать массовое производство бумажных платков. Сначала такие платки использовались многократно, но 1927 году на полках появились одноразовые салфетки. С тех пор их производилось и продавалось всё больше и больше, а компания Kimberly Clark всё богатела.

Но в 2020 году для фирмы наступили сложные времена, ей пришлось уволить около пяти тысяч сотрудников (12% об общего числа работников) и закрыть более десяти своих фабрик на территории США (впрочем, спад начался ещё в 2005 году, когда начались относительно массовые увольнения).

На сегодняшний день в компании работает около 45 тысяч человек, оборот её составляет примерно 21 миллиард долларов в год, а прибыль в 2022 году составила 2 миллиарда долларов США. Тем не менее, сокращение производства продолжается.

Так что, если у вас есть пара упаковок Клиниксов, может быть, имеет смысл, сохранить их и продать коллекционерам лет через десять.