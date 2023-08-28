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Экономика Бизнес Прощайте, салфетки Kleenex! Мы будем по вам скучать!
KLEENEX
Типичная упаковка салфеток клинекс.

Прощайте, салфетки Kleenex! Мы будем по вам скучать!

Megan Jorgensen Авг 28, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Экономика Оставить комментарий 76 Просмотров

Одноразовые салфетки Kleenex больше не будут продаваться в Канаде

Бумажные одноразовые гигиенические салфетки Kleenex исчезают с канадского рынка. Распродаются запасы… и всё… больше их не будет.

Бумажные одноразовые гигиенические салфетки Kleenex исчезают с канадского рынка. Распродаются запасы… и всё… больше их не будет.

Почти сто лет канадские потребители регулярно приобретали бумажные салфетки Kleenex, к которым все привыкли и название которых «клинекс» стало нарицательным — так стали называть любые бумажные салфетки, предназначенные для прочищения носа, утирания пота со лба, очищения губ после еды, вытирания рук, да мало ли, для чего. Именно клинексы заменили в Канаде привычные матерчатые носовые платки, которыми люди пользовались пару сотен лет, положили конец целой индустрии носовых платков — ведь на тех часто вышивались изящные монограммы, гербы их именитых владельцев, имена детишек — владельцев платочка… Но вот настала очередь уйти и Kleenex.

Американская фирма Kimberly Clark, которая клинексы производит и для которой они приносили львиную долю прибыли в Канаде, объявила только что о прекращении их выпуска и поставок в Канаду. О официальном сообщении о завершении торговли этим товаром компания заявлила о том, что решение далось с трудом, что она понимает разочарование миллионов потребителей и торговцев, но настало время смены приоритетов.

Фирма, штаб-квартира которой находится в Техасе, не уходит с канадского рынка, потому что другие её продукты — бумажные подгузники Huggies, туалетная бумага Cottonelle и ряд другх остаются в распоряжении канадцев, но клиниксов больше не будет. Символ эпохи говорит «до свидания».

Компания начала производить Kleenex в 1920 году, когда послевоенная промышленность стала переходить на мирные рельсы. Встал вопрос об использовании оборудования, на котором создавались одноразовые бумажные фильтры для противогазов, и вот тогда-то чья-то умная голова решила начать массовое производство бумажных платков. Сначала такие платки использовались многократно, но 1927 году на полках появились одноразовые салфетки. С тех пор их производилось и продавалось всё больше и больше, а компания Kimberly Clark всё богатела.

Но в 2020 году для фирмы наступили сложные времена, ей пришлось уволить около пяти тысяч сотрудников (12% об общего числа работников) и закрыть более десяти своих фабрик на территории США (впрочем, спад начался ещё в 2005 году, когда начались относительно массовые увольнения).

На сегодняшний день в компании работает около 45 тысяч человек, оборот её составляет примерно 21 миллиард долларов в год, а прибыль в 2022 году составила 2 миллиарда долларов США. Тем не менее, сокращение производства продолжается.

Так что, если у вас есть пара упаковок Клиниксов, может быть, имеет смысл, сохранить их и продать коллекционерам лет через десять.

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