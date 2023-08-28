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Новости Впервые за четыре года Китай посетил канадский министр
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Так выглядит традиционный дракон из китайских летописей. Фото из Интернета.

Впервые за четыре года Китай посетил канадский министр

Виктория Христова Авг 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Впервые за четыре года Китай посетил канадский министр отключены 23 Просмотров

Канадский министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо начал свой официальный визит в Пекин.

Канадский министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо начал свой официальный визит в Пекин.

Как отмечает издание, чиновник намерен принять участие в переговорах по вопросам изменения климата и биоразнообразия. Визит Гильбо стал первым за четыре года посещением Китая канадским министром.

Эксперты из КНР с большим оптимизмом смотрят на этот визит, в связи с чем указывают, что его можно рассматривать как возможность облегчить напряженные китайско-канадские отношения, поскольку климатическое сотрудничество всегда было окном для деидеологизации сотрудничества между Китаем и Западом.

Причем этот процесс, считают они, мог бы распространиться и на другие области.

 

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