Сборная Канады установила рекорд Кубка мира по передачам

Сборная Канады разгромно обыграла команду Ливана 27 августа в матче предварительного раунда баскетбольного Кубка мира.

Сборная Канады разгромно обыграла команду Ливана 27 августа в матче предварительного раунда баскетбольного Кубка мира.

Игра проходила в Джакарте и завершилась со счетом 128:73 (29:13, 37:17, 34:18, 28:25) в пользу французских баскетболистов.

Лучший результат в матче показал Ар Джей Барретт, на счету игрока 17 очков.

Игра стала рекордной по количеству передач совершенных игроками сборной Канады — 44 передачи. Предыдущий рекорд был установлен на чемпиона 2019 года сборными Канады и Сербии, тогда команды отдали 37 передач.

Поражение сборной Франции по баскетболу нанесла команда Латвии 27 августа во втором туре первого группового этапа Кубка мира, сообщает Международная федерация баскетбола (FIBA).

Встреча прошла в Джакарте. Она завершилась со счетом 86:88. Команда Франции лишилась шансов на выход в следующий раунд соревнований.

Больше всего очков за игру набрал французский баскетболист Эван Фурнье, заработавший 27 очков. В составе команды Латвии результативностью отличился Артур Жагарс с 22 очками на счету.

Французская сборная проиграла второй матч из двух и находится на третьем месте в группе Н. Во второй раунд турнира попадают две лучшие команды каждого квартета. Первое место в группе получила сборная Канады, второй догоняет лидеров команда Латвии. Обе сборные добыли себе по две победы.

Сборная Франции продемонстрировала худший результат на Кубке мира с 2002 года, тогда она не смогла попасть на турнир. Французы дважды становились бронзовыми призерами турнира (2014, 2019). Французская команда трижды оказывалась на втором месте Олимпиад (1948, 2000, 2020), в 2013 году она стала лучшей на первенстве Европы. В 2022 году сборная Франции стала второй командой в Европе.