Почти половина канадцев озабочена затратами на подготовку детей к школе

Финансовые затраты на подготовку детей к школе беспокоят 46% канадцев, следует из результатов опроса, проведенного PC Financial.

Финансовые затраты на подготовку детей к школе беспокоят 46% канадцев, следует из результатов опроса, проведенного PC Financial.

В 2023 году канадские родители, которые собирающие детей в школу, рассчитывают потратить в среднем $524 на приобретение школьных принадлежностей, более четверти намерены купить меньше таких товаров, чем в предыдущие годы, из-за инфляции.

Более половины говорят, что планируют делать покупки во время распродаж. Многие задумались, какие предметы можно не приобретать, а использовать старые.

Напомним, жители Канады испытывают трудности на фоне роста стоимости жизни. Инфляция в Канаде сперва снизилась до 2,8%, а затем снова подросла до 3,3% в июле.

Рост составил 0,5 процентных пункта: в июне инфляция опустилась до 2,8%. Важным фактором роста инфляции стала цена на газ.

Кроме этого фактором роста инфляции стали цены на электричество, которые в 2022 году поднялись на 11,7%. При этом счета за электроэнергию в провинции Альберта выросли к июлю в годовом исчислении более чем вдвое: на 127,8%.

За 12 месяцев к июлю выросли и цены на продукты — на 8,5%, хотя это и ниже годового роста к июню — на 9,1%. Процентные расходы по ипотечным кредитам за год к июлю выросли на 30,6%. Такой рост является рекордным и вносит наибольший вклад в рост инфляции, отмечает телерадиокомпания.