Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Жительница канадского города Лондон вышла из комы за четыре дня до свадьбы
свадьба
Свадьбы вернулись! Не упустите свой шанс, регистрируйте брак!

Жительница канадского города Лондон вышла из комы за четыре дня до свадьбы

Виктория Христова Авг 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Жительница канадского города Лондон вышла из комы за четыре дня до свадьбы отключены 23 Просмотров

В канадском городе Лондон женщина Сара Кемпинска вышла из комы за четыре дня до своей свадьбы.

В канадском городе Лондон женщина Сара Кемпинска вышла из комы за четыре дня до своей свадьбы.

Пара готовилась к свадьбе два года. Церемония была запланирована на 3 июня. За некоторое время до этого Кемпинска перенесла хирургическую операцию: у женщины аутоиммунное заболевание, которое поражает легкие и дыхательные пути. Время от времени медики удаляют ее новообразования. После одной из операций женщину решили ввести в медикаментозную кому.

Несмотря на это, близкие готовились к свадьбе. В итоге Сара очнулась за 4 дня до церемонии. Врачи подчеркнули, что женщине лучше. Она вышла замуж, называет случившееся с ней чудом. Причем известно, что медики в больнице даже ухаживали за волосами Сары, пока она была в коме.

Персонал больницы помогал Джиму в подготовке: врачи ухаживали за волосами Сары и аккуратно ставили капельницы, чтобы следы от уколов не испортили свадебный образ невесты.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было просто чудо», — призналась Кемпински журналистам.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*