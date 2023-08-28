Жительница канадского города Лондон вышла из комы за четыре дня до свадьбы

В канадском городе Лондон женщина Сара Кемпинска вышла из комы за четыре дня до своей свадьбы.

В канадском городе Лондон женщина Сара Кемпинска вышла из комы за четыре дня до своей свадьбы.

Пара готовилась к свадьбе два года. Церемония была запланирована на 3 июня. За некоторое время до этого Кемпинска перенесла хирургическую операцию: у женщины аутоиммунное заболевание, которое поражает легкие и дыхательные пути. Время от времени медики удаляют ее новообразования. После одной из операций женщину решили ввести в медикаментозную кому.

Несмотря на это, близкие готовились к свадьбе. В итоге Сара очнулась за 4 дня до церемонии. Врачи подчеркнули, что женщине лучше. Она вышла замуж, называет случившееся с ней чудом. Причем известно, что медики в больнице даже ухаживали за волосами Сары, пока она была в коме.

Персонал больницы помогал Джиму в подготовке: врачи ухаживали за волосами Сары и аккуратно ставили капельницы, чтобы следы от уколов не испортили свадебный образ невесты.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что это было просто чудо», — призналась Кемпински журналистам.