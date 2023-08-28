Дональду Трампу официально предъявят обвинения 6 сентября

Заседание суда для официального предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу состоится 6 сентября. Соответствующий документ появился на сайте суда в округе Фултон штата Джорджия.

Заседание суда для официального предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу состоится 6 сентября. Соответствующий документ появился на сайте суда в округе Фултон штата Джорджия.

Трампу зачитают обвинения и позволят ответить на них, говорится в документе. В тот же день в суд явятся остальные 18 фигурантов уголовного дела о вмешательстве в выборы 2020 года.

Ранее прокурор округа Фултон в штате Джорджия Фэнни Уиллис попросила перенести начало судебного процесса по делу Дональда Трампа на 23 октября. Изначально разбирательства должны были начаться в марте следующего года.

В тот же день в суде появятся и остальные 18 фигурантов дела о попытке “рэкетирскими” методами переиграть в пользу Трампа результаты президентских выборов 2020 года.

Трамп, который в прошлый четверг был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов, настаивает на своей невиновности.

Пока неясно, будет ли он лично участвовать в заседании или даст ответ на обвинения в письменном виде.