Учёными США найден способ восстановления мозга при болезни Паркинсона

Американские эксперты Института Ван Анделя выяснили, как восстановить клетки головного мозга, пострадавшие из-за болезни Паркинсона.

Американские эксперты Института Ван Анделя выяснили, как восстановить клетки головного мозга, пострадавшие из-за болезни Паркинсона.

Речь идет о заболевании, при котором нарушается сенсорное восприятие мира и телодвижения. Ученым удалось определить связи в организме, отвечающие за адаптацию к новым условиям.

Детальный анализ коры головного мозга показал, что восстановление двигательной активности и восприятия возможно за счет подавления некоторых сигналов. Плюс, специалисты подробнее исследовали таламус, участвующий в осязательных способностях.

По мнению ученых, на эти области головного мозга можно воздействовать глубокой стимуляцией, либо препаратами, высвобождающими дофамин, информирует «Лента.ру» со ссылкой на издание Science Advances.

Исследование японских учёных показало, что изучение языков снижает риск развития деменции у людей среднего возраста.

В течение семи лет специалисты Университета Тохоку наблюдали почти 300 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. Они выполняли когнитивные тесты и отвечали на вопросы о своём образе жизни. За время проведения научной работы деменция развилась среди 1,1% участников.

Анализ результатов показал, что языковые занятия в значительной степени помогали предотвратить старческое слабоумие.