Трюдо призывает канадцев следить за новостями о жилищных решениях

Федеральный либеральный кабинет завершил трехдневный выезд на остров Принца Эдуарда в среду, пообещав прислушаться к призывам канадцев решить жилищный кризис, но без каких-либо конкретных новых планов на этот счет.

Федеральный либеральный кабинет завершил трехдневный выезд на остров Принца Эдуарда в среду, пообещав прислушаться к призывам канадцев решить жилищный кризис, но без каких-либо конкретных новых планов на этот счет.

Премьер-министр Джастин Трюдо и большинство из 38 членов его кабинета собрались на этой неделе в отеле на набережной Шарлоттауна, где они были проинформированы политиками о том, что вызывает кризис доступности жилья, а эксперты по жилищному строительству – о том, что конкретно может сделать правительство, чтобы его исправить.

“Мы с нетерпением ждем продолжения работы, которую мы проделали в области жилищного строительства, и сделаем еще больше”, – сказал Трюдо.

“Мы признаем, и канадцы знают, что нет ни одной “серебряной пули”, которая могла бы решить жилищные проблемы”.

Это отступление кабинета министров происходит в конце лета, когда либеральные опросы уступили позиции консерваторам и лидеру Пьеру Пуальевру, чье заявление о том, что при Трюдо в Канаде все сломано, похоже, нашло отклик.

Пойлевр повторил это сообщение в среду, возложив вину за рост стоимости жизни в Канаде на Трюдо.

“Мы никогда раньше не видели ничего подобного, и предполагалось, что у нас будут решения на этом большом жилищном съезде, который провел Трюдо”, – сказал Пойлевр в Оттаве.

“Каким было решение? Больше речей, больше фотосессий, больше пышек для его некомпетентного министра жилищного строительства”.

Трюдо назвал Пойлевра несерьезным критиком, чей ответ на страхи и треволнения, с которыми живут канадцы после пандемии, заключается в произнесении “лозунгов и модных словечек” без каких-либо практических решений.

Трюдо настаивал на том, что его правительство серьезно относится к жилищной проблеме и будет работать в сотрудничестве с провинциями, муниципалитетами, застройщиками жилья и некоммерческими агентствами для принятия ответных мер.

“Это правительство сосредоточено на том, чтобы построить больше жилья”, – сказал он.

Но ни он, ни его министры не сказали, каким образом это планируется сделать, несмотря на то, что журналисты неоднократно требовали подробностей.

Жилищная проблема представляет собой сложную совокупность вопросов, в значительной степени основанных на том факте, что предложение новых домов не поспевает за спросом со стороны быстро растущего населения.

Новый опрос Leger показывает, что четверо из 10 канадцев обвиняют правительство Трюдо в жилищном кризисе, в то время как примерно трое из 10 винят свою провинцию.

По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации, Канада находится на пути к строительству около 2,3 миллиона новых единиц жилья к 2030 году, но для возвращения рынка к доступному диапазону необходимо более чем удвоить эту цифру, примерно до 5,8 миллиона.

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