К началу учебного года в Квебеке не хватает пяти тысяч учителей

Кризис в системе образования Квебека — большая нехватка учителей

В школах Квебека нехватка преподавательского состава достигла рекордных величин за всю историю — всего не хватает пяти тысяч преподавателей.

Хотя школьный учебный год практически уже начался, министерство образования так и не смогло набрать достаточное число учителей на полную и даже на неполную ставку. Как уже сказано чуть выше, всего, по оценкам министерства, в провинции не хватает до пяти тысяч учителей, из которых примерно две тысячи должны были бы работать на полную ставку, а три тысячи — на полставки или на две-трети ставки.

Согласно подсчётам экспертов, вакансий на преподавательские должности в школах сейчас больше в три раза, чем в прошлом году! И хотя процесс набора учителей идёт (в первую очередь, приглашаются учителя, ушедшие на пенсию, которых буквально упрашивают поработать хотя бы несколько часов — вести хотя бы один урок в неделю), но уже нет сомнений в том, что набрать нужное число работников так и не удалось. Министерство бросило клич ко всем выпускникам университетов рассмотреть возможность поработать учителями в школах.

Квебекская Федерация директоров учебных заведений (FQDE – Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement) провела опрос среди директоров школ, которые единодушны — задача заполнить в этом году вакансии стало настоящей головной болью у администрации.

Хотя нехватка учителей не стала неожиданностью — она ожидалась, но такое количество вакантных мест оказалось всё же сюрпризом. Министр образования Квебека, месье Бернар Дренвиль (Bernard Drainville), признал, что и среди работающих учителей процент тех, у кого есть соответствующий диплом, ниже, чем обычно — много студентов, уровень подготовки которых пока оставляет желать лучшего. Министр выразил надежду на то, что «по крайней мере один взрослый человек всё же будет присутствовать на каждом уроке, а не только неугомонные дети».

Между тем, нехватка работников ощущается и среди воспитателей детских садов и среди работников разных служб (психологи, обслуживающий персонал и т. д.)

Кстати, в последнюю неделю перед началом учебного года в Квебеке не были заполнены 54 места директоров школ и 56 мест заместителей директоров.