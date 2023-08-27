Иммиграция с Александрой Мельниковой. Разбор приглашений на ПМЖ за последние 2 недели. Отбираем в Канаду на ПМЖ по знанию языка, по опыту работы, по востребованным специальностям…. А кое-кто теперь просто по месту проживания (!!!)….

Куда смотрит хартия прав и свобод, равенство и борьба с дискриминацией по национальному признаку я не знаю, но факт произошел.

К сожалению, первой открыла ящик Пандоры провинция Саскачеван . 16 августа степная провинция отобрала из своей провинциальной системы отбора кандидатов исходя из региона проживания (чаще всего паспорта). Это отличная возможность получить приглашение тем, кто сейчас временно (или уже постоянно) находится в следующих странах: Индия, Ирландия, Польша, Чехия, Германия, Литва, Словакия и Украина.

431 кандидата из Инди пригласили по следующим профессиям: менеджеры в сфере строительства, транспорта и производства, администраторы в сфере недвижимости, инспекторы и консультанты по общественному здоровью (типа нашей сан станции), чертежников, офицеры и инспекторы по общественному здоровью, инженеры технологи, оценщики строительных проектов, менеджеры в строительных объектов, специалисты по резке металла, электрики, установщики телекоммуникаций и кабелей, сантехники и специалисты по прокладке труб, специалисты по дереву и столяров, специалисты по отделочным работам в сфере строительства, механики по тепловому и холодильному оборудованию, операторы тяжелой строительной техники, машинисты и инспекторы по измерительным приборам, специалисты по отделке железа, электрики, сантехники, специалисты-механики по трубчатым приборам, укладчики кирпича, промышленные механики, механики тяжелого промышленного оборудования, механики по починке грузовиков и автобусов, операторы подъёмных кранов, маляры и декораторы по внешней отделке.

176 кандидатов из стран Польша, Чехия, Германия, Литва, Словакия и Украина получили приглашения если работали по одной из следующий специальностей: топ менеджеры в области финансов, коммуникации и бизнеса, менеджеры по финансам, менеджеры по закупкам, менеджеру по банковскому делу, кредитованию и инвестициям, менеджеры по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, менеджеры в юридических фирмах, бухгалтерских и агентствах по трудоустройству, менеджеры в сфере телевидения и телекоммуникаций, аналитики по финансам и инвестициям, специалисты по ипотеке, специалисты по подбору кадров, консультанты по управлению бизнесом, специалисты по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, офисные работники, специалисты по логистике и координированию, ассистенты руководителей, бухгалтера, офис администраторы, секретари, юридические секретари, медицинские секретари, менеджеры в области инженерии, менеджеры по компьютерным и информационным системам, химики, биологи, консультанты и специалисты в области сельского хозяйства, инспекторы и консультанты по общественному здоровью (типа нашей сан станции), архитекторы, специалисты по сбору баз данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по бизнес-системам, специалисты по информационным системам, аналитики баз данных, разработчики компьютерных систем, дизайнеры и инженеры программного обеспечения, разработчики и программисты, веб-дизайнеры, веб разработчики и программисты, инженеры гражданских объектов, инженеры механики, электро-инженеры и инженеры по электронике, инженеры компьютерщики, техники по компьютерному обеспечению и веб-разработке, техники служб поддержки, тестеровщики и инспекторы, техники в механической инженерии, техники в электрике и электронике, техники в электронике по бытовому и бизнес обслуживанию, технологи медицинского лабораторного оборудования, администраторы в училищах, техникумах и университетах, менеджеры в общественных и исправительных структурах, преподаватели университетов, преподаватели училищ и техникумов, социальные работники, исследователи в области науки, исследователи и аналитики в области экономики, аналитики и исследователи бизнес развития, исследователи в области социальных наук, исследователи законопроектов по здравоохранению, исследователи законопроектов в области образования, помощники учителей в начальных и средних школах, менеджеры по корпоративным продажам, менеджеры по продажам в опт и розницу, менеджеры по заселению, супервайзеры в отделе продаж, представители по финансовым продажам, менеджеры строительных объектов, менеджеры в сельском хозяйстве, субконтрактеры в сельском хозяйстве и супервайзеры на фермах, менеджеры на фабриках, операторы нефте-газа и химических процессов.

Отдельное приглашение было выпущено для жителей Ирландии . 35 специалистов пригласили по следующим профессиям: менеджеры по финансам, менеджеры в юридических фирмах, бухгалтерских и агентствах по трудоустройству, аналитики по финансам и инвестициям, специалисты по ипотеке, специалисты по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, супервайзеры, работники финансов и системы страхования, работники судов и медицинские стенографисты, химики, специалисты по сбору баз данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по бизнес-системам, специалисты по информационным системам, аналитики баз данных, дизайнеры и инженеры программного обеспечения, разработчики и программисты, веб разработчики и программисты, инженеры компьютерщики, технологи и техники в области химии, геодезисты и помощники геодезистов, техники по компьютерному обеспечению и веб-разработке, техники служб поддержки, специалисты по охране здоровья, аналитики и исследователи бизнес-развития, исследователи законопроектов по здравоохранению, помощники учителей в начальных и средних школах, представители по финансовым продажам, менеджеры строительных объектов, менеджеры портов, аэропортов и складов.

Условием получения приглашения было иметь минимум 60 баллов на платформе провинциальной иммиграции Саскачевана.

ОНТАРИО.

15 августа провинция Онтарио пригласила 5, 450 кандидатов по четырем категориям:

выпускники провинции Онтарио с контрактом на работу в востребованной сфере: ремесленники, которые обладают профессиональными навыками (плотники, столяры, механики, специалисты в строительстве, электрики и многие другие), сфера здравоохранения и сфера компьютерных технологий. Было приглашено 853 выпускника. Нужно было иметь профиль на платформе Министерства Иммиграции Онтарио с минимальным баллом 61 и профиль в федеральном экспресс энтри.

квалифицированные иностранные работники за пределами Канады с контрактом на работу. 375 специалистов с контрактом на работу в сфере ремесленничества с минимальным баллом на Онтарийской платформе всего 30 и 1131 специалист с контрактом на работу в области технологий и здравоохранения с минимальным баллом от 46 на платформе министерства иммиграции Онтарио.

категория востребованные рабочие с контрактом на работу. По этой категории Онтарио пригласила 256 рабочих НИЗКО квалифицированного и НЕквалифицированного рабочего труда и им нужно было набрать всего 23 балла на провинциальной платформе. Эти специалисты имели контракт на работу в сфере сельского хозяйства, строительства и производства. Какие это специалисты: помощники по дому и по уходу за пожилыми людьми или детьми, резчики мяса и рыбы, помощники строителей, рабочие складов и ферм, рабочие в питомниках по саженцам, мясники, операторы тяжелой строительной техники, резчики по металлу, операторы машин по резке пластика или дерева, операторы промышленных вязальных машин, операторы промышленных машин по доставке и распределению еды и напитков, сборщики электроники, тестеры, инспекторы, маляры и штукатуры, рабочие на химических предприятиях).

17 августа Онтарио пригласила 2 835 человек по категории приоритетных профессий в технологической сфере и сфере здравоохранения БЕЗ контракта на работу с минимальным баллом в федеральном экспресс энтри от 473 (это менеджеры компьютерных и информационных систем, специалисты по сбору информации, аналитики по сбору информации и администраторы, программисты и разработчики, веб-дизайнеры и компьютерные инженеры).

Провинция КВЕБЕК

10 августа провинция Квебек пригласила 1384 человека подать на ПМЖ. Главными критериями было знание языка на уровне 7 и выше и иметь контракт на работу за пределами метрополитена Монреаль. Кандидаты должны были иметь от 591 балла в профиле Аррима.

БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ

Британская Колумбия 15 августа пригласила выпускников и квалифицированных специалистов технологического сектора с контрактом на работу. Как всегда отдельным потоком идут специалисты в области здравоохранения, воспитатели детских садов и их помощники.

ПРОВИНЦИЯ ПРИНЦА ЭДУАРДА

А провинция Принца Эдуарда пригласила 142 специалиста с контрактом на работу, которые уже работали на этого работодателя.

Как мы видим иммиграция в Канаду становится все более усложненной и селективной в процессуальном аспекте, НО иммигрировать в теперь Канаду может любой специалист, если ему будет предложен грамотный подход в правильную провинцию и по правильной программе.

Обращайтесь за консультацией. Я могу смело сказать, что знаю все по провинциальным программам и смогу вас грамотно проконсультировать, направить или сопровождать на протяжении всего процесса ПМЖ.

Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант

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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде, включая провинцию Квебек, Манитоба и Саскачеван (где нужны отдельные разрешения) с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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