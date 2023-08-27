Иммиграция с Александрой Мельниковой. Разбор приглашений на ПМЖ за последние 2 недели. Отбираем в Канаду на ПМЖ по знанию языка, по опыту работы, по востребованным специальностям…. А кое-кто теперь просто по месту проживания (!!!)….

Куда смотрит хартия прав и свобод, равенство и борьба с дискриминацией по национальному признаку я не знаю, но факт произошел.
К сожалению, первой открыла ящик Пандоры провинция Саскачеван. 16 августа степная провинция отобрала из своей провинциальной системы отбора кандидатов исходя из региона проживания (чаще всего паспорта). Это отличная возможность получить приглашение тем, кто сейчас временно (или уже постоянно) находится в следующих странах: Индия, Ирландия, Польша, Чехия, Германия, Литва, Словакия и Украина.
431 кандидата из Инди пригласили по следующим профессиям: менеджеры в сфере строительства, транспорта и производства, администраторы в сфере недвижимости, инспекторы и консультанты по общественному здоровью (типа нашей сан станции), чертежников, офицеры и инспекторы по общественному здоровью, инженеры технологи, оценщики строительных проектов, менеджеры в строительных объектов, специалисты по резке металла, электрики, установщики телекоммуникаций и кабелей, сантехники и специалисты по прокладке труб, специалисты по дереву и столяров, специалисты по отделочным работам в сфере строительства, механики по тепловому и холодильному оборудованию, операторы тяжелой строительной техники, машинисты и инспекторы по измерительным приборам, специалисты по отделке железа, электрики, сантехники, специалисты-механики по трубчатым приборам, укладчики кирпича, промышленные механики, механики тяжелого промышленного оборудования, механики по починке грузовиков и автобусов, операторы подъёмных кранов, маляры и декораторы по внешней отделке.
176 кандидатов из стран Польша, Чехия, Германия, Литва, Словакия и Украина получили приглашения если работали по одной из следующий специальностей: топ менеджеры в области финансов, коммуникации и бизнеса, менеджеры по финансам, менеджеры по закупкам, менеджеру по банковскому делу, кредитованию и инвестициям, менеджеры по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, менеджеры в юридических фирмах, бухгалтерских и агентствах по трудоустройству, менеджеры в сфере телевидения и телекоммуникаций, аналитики по финансам и инвестициям, специалисты по ипотеке, специалисты по подбору кадров, консультанты по управлению бизнесом, специалисты по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, офисные работники, специалисты по логистике и координированию, ассистенты руководителей, бухгалтера, офис администраторы, секретари, юридические секретари, медицинские секретари, менеджеры в области инженерии, менеджеры по компьютерным и информационным системам, химики, биологи, консультанты и специалисты в области сельского хозяйства, инспекторы и консультанты по общественному здоровью (типа нашей сан станции), архитекторы, специалисты по сбору баз данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по бизнес-системам, специалисты по информационным системам, аналитики баз данных, разработчики компьютерных систем, дизайнеры и инженеры программного обеспечения, разработчики и программисты, веб-дизайнеры, веб разработчики и программисты, инженеры гражданских объектов, инженеры механики, электро-инженеры и инженеры по электронике, инженеры компьютерщики, техники по компьютерному обеспечению и веб-разработке, техники служб поддержки, тестеровщики и инспекторы, техники в механической инженерии, техники в электрике и электронике, техники в электронике по бытовому и бизнес обслуживанию, технологи медицинского лабораторного оборудования, администраторы в училищах, техникумах и университетах, менеджеры в общественных и исправительных структурах, преподаватели университетов, преподаватели училищ и техникумов, социальные работники, исследователи в области науки, исследователи и аналитики в области экономики, аналитики и исследователи бизнес развития, исследователи в области социальных наук, исследователи законопроектов по здравоохранению, исследователи законопроектов в области образования, помощники учителей в начальных и средних школах, менеджеры по корпоративным продажам, менеджеры по продажам в опт и розницу, менеджеры по заселению, супервайзеры в отделе продаж, представители по финансовым продажам, менеджеры строительных объектов, менеджеры в сельском хозяйстве, субконтрактеры в сельском хозяйстве и супервайзеры на фермах, менеджеры на фабриках, операторы нефте-газа и химических процессов.
Отдельное приглашение было выпущено для жителей Ирландии. 35 специалистов пригласили по следующим профессиям: менеджеры по финансам, менеджеры в юридических фирмах, бухгалтерских и агентствах по трудоустройству, аналитики по финансам и инвестициям, специалисты по ипотеке, специалисты по рекламе, маркетингу и связям с общественностью, супервайзеры, работники финансов и системы страхования, работники судов и медицинские стенографисты, химики, специалисты по сбору баз данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по бизнес-системам, специалисты по информационным системам, аналитики баз данных, дизайнеры и инженеры программного обеспечения, разработчики и программисты, веб разработчики и программисты, инженеры компьютерщики, технологи и техники в области химии, геодезисты и помощники геодезистов, техники по компьютерному обеспечению и веб-разработке, техники служб поддержки, специалисты по охране здоровья, аналитики и исследователи бизнес-развития, исследователи законопроектов по здравоохранению, помощники учителей в начальных и средних школах, представители по финансовым продажам, менеджеры строительных объектов, менеджеры портов, аэропортов и складов.
Условием получения приглашения было иметь минимум 60 баллов на платформе провинциальной иммиграции Саскачевана.
ОНТАРИО.
15 августа провинция Онтарио пригласила 5, 450 кандидатов по четырем категориям:
- выпускники провинции Онтарио с контрактом на работу в востребованной сфере: ремесленники, которые обладают профессиональными навыками (плотники, столяры, механики, специалисты в строительстве, электрики и многие другие), сфера здравоохранения и сфера компьютерных технологий. Было приглашено 853 выпускника. Нужно было иметь профиль на платформе Министерства Иммиграции Онтарио с минимальным баллом 61 и профиль в федеральном экспресс энтри.
- квалифицированные иностранные работники за пределами Канады с контрактом на работу. 375 специалистов с контрактом на работу в сфере ремесленничества с минимальным баллом на Онтарийской платформе всего 30 и 1131 специалист с контрактом на работу в области технологий и здравоохранения с минимальным баллом от 46 на платформе министерства иммиграции Онтарио.
- категория востребованные рабочие с контрактом на работу. По этой категории Онтарио пригласила 256 рабочих НИЗКО квалифицированного и НЕквалифицированного рабочего труда и им нужно было набрать всего 23 балла на провинциальной платформе. Эти специалисты имели контракт на работу в сфере сельского хозяйства, строительства и производства. Какие это специалисты: помощники по дому и по уходу за пожилыми людьми или детьми, резчики мяса и рыбы, помощники строителей, рабочие складов и ферм, рабочие в питомниках по саженцам, мясники, операторы тяжелой строительной техники, резчики по металлу, операторы машин по резке пластика или дерева, операторы промышленных вязальных машин, операторы промышленных машин по доставке и распределению еды и напитков, сборщики электроники, тестеры, инспекторы, маляры и штукатуры, рабочие на химических предприятиях).
- 17 августа Онтарио пригласила 2 835 человек по категории приоритетных профессий в технологической сфере и сфере здравоохранения БЕЗ контракта на работу с минимальным баллом в федеральном экспресс энтри от 473 (это менеджеры компьютерных и информационных систем, специалисты по сбору информации, аналитики по сбору информации и администраторы, программисты и разработчики, веб-дизайнеры и компьютерные инженеры).
Провинция КВЕБЕК
10 августа провинция Квебек пригласила 1384 человека подать на ПМЖ. Главными критериями было знание языка на уровне 7 и выше и иметь контракт на работу за пределами метрополитена Монреаль. Кандидаты должны были иметь от 591 балла в профиле Аррима.
БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ
Британская Колумбия 15 августа пригласила выпускников и квалифицированных специалистов технологического сектора с контрактом на работу. Как всегда отдельным потоком идут специалисты в области здравоохранения, воспитатели детских садов и их помощники.
ПРОВИНЦИЯ ПРИНЦА ЭДУАРДА
А провинция Принца Эдуарда пригласила 142 специалиста с контрактом на работу, которые уже работали на этого работодателя.
Как мы видим иммиграция в Канаду становится все более усложненной и селективной в процессуальном аспекте, НО иммигрировать в теперь Канаду может любой специалист, если ему будет предложен грамотный подход в правильную провинцию и по правильной программе.
Обращайтесь за консультацией. Я могу смело сказать, что знаю все по провинциальным программам и смогу вас грамотно проконсультировать, направить или сопровождать на протяжении всего процесса ПМЖ.
Александра Мельникова, лицензированный иммиграционный консультант
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Александра Мельникова, юрист по иммиграции в Канаду.
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде, включая провинцию Квебек, Манитоба и Саскачеван (где нужны отдельные разрешения) с опытом работы в иммиграции более 10 лет. Консультант с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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