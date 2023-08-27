Рецепты нескольких блюд с кленовым сиропом
Хотя сезон кленового сиропа начинается в марте, с уходом зимы и приходом весны, в Квебеке у этого продукта есть любопытная и понятная особенность — как правило, цены на свежий сироп, недавнего урожая, довольны высоки, но постепенно, с началом осени, они идут на спад, потому что и народ насытился, и сироп уже не считается самым-самым свежим, хотя это мнение всего лишь традиция, так качества его не менются. Так что грех не воспользоваться возможностью и не попробовать осенние блюда с кленовым сиропом.
Карамелизованный бекон в кленовом сиропе
Это простая и вкусная закуска, которая подойдет для завтрака или перекуса. Вам понадобятся только бекон и кленовый сироп.
Разрежьте бекон на полоски и обваляйте их в кленовом сиропе.
Выложите бекон на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут, переворачивая полоски через каждые 5 минут.
Готовый бекон должен быть хрустящим и золотистым. Подавать горячим или остывшим
Суп из бататов с кленовым сиропом
Это ароматный и сытный суп, который подойдет для обеда или ужина. Вам понадобятся батат (продаются в любом продуктовом магазине Монреаля), лук, чеснок, куриный бульон, молоко, масло, соль, перец, мускатный орех и кленовый сироп.
- Нарежьте батат на кубики, лук и чеснок – на мелкие кусочки.
- Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости.
- Добавьте батат, бульон, молоко, соль, перец и мускатный орех.
- Доведите до кипения и варите на медленном огне около 20 минут, пока батат не станет мягким.
- С помощью блендера или погружного миксера измельчите суп до однородной консистенции.
- Добавьте кленовый сироп по вкусу и разогрейте суп еще несколько минут.
Подавайте горячим с хлебом или гренками.
Шоколадные кексы из кокосовой муки
Это безглютеновый десерт, который подойдет для сладкоежек.
Вам понадобятся кокосовое масло, темный шоколад, яйца, кленовый сироп, ванильный экстракт, кокосовая мука, разрыхлитель, какао-порошок и щепотка соли.
- Растопите кокосовое масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке.
- Взбейте яйца с кленовым сиропом и ванильным экстрактом.
- Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель, какао-порошок и соль.
- Перемешайте до однородности. Добавьте растопленный шоколад и масло.
- Перемешайте еще раз.
- Выложите тесто в формочки для кексов и запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут.
Готовые кексы должны быть сухими на верху и мягкими внутри. Подавайте теплыми или остывшими.
Пирог с кленовым сиропом
Квебекская кухня славится пирогами с кленовым сиропом (tarte au sirop d’érable). Рецептов пирогов с кленовым сиропом не намного меньше, чем сахарных клёнов в квебекских лесах, вот один из них.
Тесто:
- Чашка муки
- 100 граммов масла сливочного
- Пара столовых ложек сахара (если больше положить, то станет приторным, на мой вкус, однако, кому что нравится)
- Щепотка соли
- Половина чайных ложки дрожжей (разумеется, их надо развести в холодной воде)
- Два яйца
Начинка :
- Две чашки хорошего кленового сиропа (не путать с сиропом столовым – там и вкус не тот, и клёна нет)
- Чашка густых свежих словок
- 50 граммов грецких орехов
- 50 граммов лесного ореха, фисташек, арахиса – одним словом, любых орешков
Готовим пирог с кленовым сиропом:
- Замешиваем тесто: мука и масло, затем яйца, дрожжи разведённые, сахар. Доводоим до однородной массы. Если слишком густое, то доливаем водички холодной немного.
- Делаем из теста колобок и ставим на холод – минут на тридцать.
- Раскатываем тесто до толщины сантиметров 5.
- Смешиваем и дробим орехи.
- Заливаем весь сироп в небольшую алюминиевую кастрюлю, ставим на слабый огонь и кипятим, пока не выпарится примерно четверть первоначального количества сиропа. Этап важный, так как сироп в результате кипячения меняет вкусовые качества.
- Теперь заливаем в сироп сливки и выдерживаем на слабом огне минут десять. Выключить огонь, но кастрюльку не снимать.
- И вот теперь засыпать орешки, хорошенько размешать.
- Промазать маслом форму, выложить тесто, сверху залить горячую смесь сиропа с орехами. Покрыть ровно всю поверхность теста.
- Поставить в разогретую до 350 градусов духовку минут на 40. Достать пирог, когда он приобретёт аппетитный темно-оранжевый цвет.
Допускаются вариации – можно добавить немного лесных ягод (черники, малины), можно капнут лимончика, чтобы придать кислоты. Можно пирог сверху другим слоем теста накрыть – тогда он закрытым получится.
Имбирный пряник
Готовятся имбирные пряники довольно быстро.
Берем:
- Один стакан густого сахарного сиропа
- 800 граммов пшеничной муки
- Две чайных ложки соды
- Один стакан сметаны латышской очень густой
- Одну чайную ложечку корицы
- Две столовых ложки имбиря
- Пол-чайной ложки гвоздики
- Две столовых ложки натертой апельсиновой цедры
Готовим:
- Измельчаем твердые ингредиенты.
- Разогреваем сироп, размешивая его без перерыва.
- В сироп добавляем измельченные элементы, размешиваем.
- Остужаем сироп.
- Муку смешиваем со сметаной. Добавляем в смесь соду.
- Замешиваем тесто, вливая в него постепенно сироп.
- Даем тесту настояться часа два, а можно и час.
- Формируем пряники.
- Испекаем пряники в духовке.
- Пряники имбирные будут поджаристы и ароматны.