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Легко узнаваемые банки кленового сиропа Bernard.

Рецепты блюд с кленовым сиропом

Megan Jorgensen Авг 27, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты, Сам себе ресторан, Это интересно Оставить комментарий 37 Просмотров

Рецепты нескольких блюд с кленовым сиропом

Кленовый сироп, национальное богатство Квебека. Попробуйте: бекон в кленовом сиропе, суп из бататов с сиропом,шоколадные кексы, имбирные пряники, пирог с сиропом.

Хотя сезон кленового сиропа начинается в марте, с уходом зимы и приходом весны, в Квебеке у этого продукта есть любопытная и понятная особенность — как правило, цены на свежий сироп, недавнего урожая, довольны высоки, но постепенно, с началом осени, они идут на спад, потому что и народ насытился, и сироп уже не считается самым-самым свежим, хотя это мнение всего лишь традиция, так качества его не менются. Так что грех не воспользоваться возможностью и не попробовать осенние блюда с кленовым сиропом.

Карамелизованный бекон в кленовом сиропе

Это простая и вкусная закуска, которая подойдет для завтрака или перекуса. Вам понадобятся только бекон и кленовый сироп.

Разрежьте бекон на полоски и обваляйте их в кленовом сиропе.

Выложите бекон на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут, переворачивая полоски через каждые 5 минут.

Готовый бекон должен быть хрустящим и золотистым. Подавать горячим или остывшим

Суп из бататов с кленовым сиропом

Это ароматный и сытный суп, который подойдет для обеда или ужина. Вам понадобятся батат (продаются в любом продуктовом магазине Монреаля), лук, чеснок, куриный бульон, молоко, масло, соль, перец, мускатный орех и кленовый сироп.

  • Нарежьте батат на кубики, лук и чеснок – на мелкие кусочки.
  • Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости.
  • Добавьте батат, бульон, молоко, соль, перец и мускатный орех.
  • Доведите до кипения и варите на медленном огне около 20 минут, пока батат не станет мягким.
  • С помощью блендера или погружного миксера измельчите суп до однородной консистенции.
  • Добавьте кленовый сироп по вкусу и разогрейте суп еще несколько минут.

Подавайте горячим с хлебом или гренками.

Шоколадные кексы из кокосовой муки

Это безглютеновый десерт, который подойдет для сладкоежек.

Вам понадобятся кокосовое масло, темный шоколад, яйца, кленовый сироп, ванильный экстракт, кокосовая мука, разрыхлитель, какао-порошок и щепотка соли.

  • Растопите кокосовое масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке.
  • Взбейте яйца с кленовым сиропом и ванильным экстрактом.
  • Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель, какао-порошок и соль.
  • Перемешайте до однородности. Добавьте растопленный шоколад и масло.
  • Перемешайте еще раз.
  • Выложите тесто в формочки для кексов и запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Готовые кексы должны быть сухими на верху и мягкими внутри. Подавайте теплыми или остывшими.

Пирог с кленовым сиропом

Квебекская кухня славится пирогами с кленовым сиропом (tarte au sirop d’érable). Рецептов пирогов с кленовым сиропом не намного меньше, чем сахарных клёнов в квебекских лесах, вот один из них.

Тесто:

  • Чашка муки
  • 100 граммов масла сливочного
  • Пара столовых ложек сахара (если больше положить, то станет приторным, на мой вкус, однако, кому что нравится)
  • Щепотка соли
  • Половина чайных ложки дрожжей (разумеется, их надо развести в холодной воде)
  • Два яйца

Начинка :

  • Две чашки хорошего кленового сиропа (не путать с сиропом столовым – там и вкус не тот, и клёна нет)
  • Чашка густых свежих словок
  • 50 граммов грецких орехов
  • 50 граммов лесного ореха, фисташек, арахиса – одним словом, любых орешков

Готовим пирог с кленовым сиропом:

  1. Замешиваем тесто: мука и масло, затем яйца, дрожжи разведённые, сахар. Доводоим до однородной массы. Если слишком густое, то доливаем водички холодной немного.
  2. Делаем из теста колобок и ставим на холод – минут на тридцать.
  3. Раскатываем тесто до толщины сантиметров 5.
  4. Смешиваем и дробим орехи.
  5. Заливаем весь сироп в небольшую алюминиевую кастрюлю, ставим на слабый огонь и кипятим, пока не выпарится примерно четверть первоначального количества сиропа. Этап важный, так как сироп в результате кипячения меняет вкусовые качества.
  6. Теперь заливаем в сироп сливки и выдерживаем на слабом огне минут десять. Выключить огонь, но кастрюльку не снимать.
  7. И вот теперь засыпать орешки, хорошенько размешать.
  8. Промазать маслом форму, выложить тесто, сверху залить горячую смесь сиропа с орехами. Покрыть ровно всю поверхность теста.
  9. Поставить в разогретую до 350 градусов духовку минут на 40. Достать пирог, когда он приобретёт аппетитный темно-оранжевый цвет.

Допускаются вариации – можно добавить немного лесных ягод (черники, малины), можно капнут лимончика, чтобы придать кислоты. Можно пирог сверху другим слоем теста накрыть – тогда он закрытым получится.

Имбирный пряник

Готовятся имбирные пряники довольно быстро.

Берем:

  • Один стакан густого сахарного сиропа
  • 800 граммов пшеничной муки
  • Две чайных ложки соды
  • Один стакан сметаны латышской очень густой
  • Одну чайную ложечку корицы
  • Две столовых ложки имбиря
  • Пол-чайной ложки гвоздики
  • Две столовых ложки натертой апельсиновой цедры

Готовим:

  1. Измельчаем твердые ингредиенты.
  2. Разогреваем сироп, размешивая его без перерыва.
  3. В сироп добавляем измельченные элементы, размешиваем.
  4. Остужаем сироп.
  5. Муку смешиваем со сметаной. Добавляем в смесь соду.
  6. Замешиваем тесто, вливая в него постепенно сироп.
  7. Даем тесту настояться часа два, а можно и час.
  8. Формируем пряники.
  9. Испекаем пряники в духовке.
  10. Пряники имбирные будут поджаристы и ароматны.

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