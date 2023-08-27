Рецепты нескольких блюд с кленовым сиропом

Кленовый сироп, национальное богатство Квебека. Попробуйте: бекон в кленовом сиропе, суп из бататов с сиропом,шоколадные кексы, имбирные пряники, пирог с сиропом.

Хотя сезон кленового сиропа начинается в марте, с уходом зимы и приходом весны, в Квебеке у этого продукта есть любопытная и понятная особенность — как правило, цены на свежий сироп, недавнего урожая, довольны высоки, но постепенно, с началом осени, они идут на спад, потому что и народ насытился, и сироп уже не считается самым-самым свежим, хотя это мнение всего лишь традиция, так качества его не менются. Так что грех не воспользоваться возможностью и не попробовать осенние блюда с кленовым сиропом.

Карамелизованный бекон в кленовом сиропе

Это простая и вкусная закуска, которая подойдет для завтрака или перекуса. Вам понадобятся только бекон и кленовый сироп.

Разрежьте бекон на полоски и обваляйте их в кленовом сиропе.

Выложите бекон на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут, переворачивая полоски через каждые 5 минут.

Готовый бекон должен быть хрустящим и золотистым. Подавать горячим или остывшим

Суп из бататов с кленовым сиропом

Это ароматный и сытный суп, который подойдет для обеда или ужина. Вам понадобятся батат (продаются в любом продуктовом магазине Монреаля), лук, чеснок, куриный бульон, молоко, масло, соль, перец, мускатный орех и кленовый сироп.

Нарежьте батат на кубики, лук и чеснок – на мелкие кусочки.

Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости.

Добавьте батат, бульон, молоко, соль, перец и мускатный орех.

Доведите до кипения и варите на медленном огне около 20 минут, пока батат не станет мягким.

С помощью блендера или погружного миксера измельчите суп до однородной консистенции.

Добавьте кленовый сироп по вкусу и разогрейте суп еще несколько минут.

Подавайте горячим с хлебом или гренками.

Шоколадные кексы из кокосовой муки

Это безглютеновый десерт, который подойдет для сладкоежек.

Вам понадобятся кокосовое масло, темный шоколад, яйца, кленовый сироп, ванильный экстракт, кокосовая мука, разрыхлитель, какао-порошок и щепотка соли.

Растопите кокосовое масло и шоколад на водяной бане или в микроволновке.

Взбейте яйца с кленовым сиропом и ванильным экстрактом.

Добавьте кокосовую муку, разрыхлитель, какао-порошок и соль.

Перемешайте до однородности. Добавьте растопленный шоколад и масло.

Перемешайте еще раз.

Выложите тесто в формочки для кексов и запекайте в духовке при 180 градусах около 20 минут.

Готовые кексы должны быть сухими на верху и мягкими внутри. Подавайте теплыми или остывшими.

Пирог с кленовым сиропом

Квебекская кухня славится пирогами с кленовым сиропом (tarte au sirop d’érable). Рецептов пирогов с кленовым сиропом не намного меньше, чем сахарных клёнов в квебекских лесах, вот один из них.

Тесто:

Чашка муки

100 граммов масла сливочного

Пара столовых ложек сахара (если больше положить, то станет приторным, на мой вкус, однако, кому что нравится)

Щепотка соли

Половина чайных ложки дрожжей (разумеется, их надо развести в холодной воде)

Два яйца

Начинка :

Две чашки хорошего кленового сиропа (не путать с сиропом столовым – там и вкус не тот, и клёна нет)

Чашка густых свежих словок

50 граммов грецких орехов

50 граммов лесного ореха, фисташек, арахиса – одним словом, любых орешков

Готовим пирог с кленовым сиропом:

Замешиваем тесто: мука и масло, затем яйца, дрожжи разведённые, сахар. Доводоим до однородной массы. Если слишком густое, то доливаем водички холодной немного. Делаем из теста колобок и ставим на холод – минут на тридцать. Раскатываем тесто до толщины сантиметров 5. Смешиваем и дробим орехи. Заливаем весь сироп в небольшую алюминиевую кастрюлю, ставим на слабый огонь и кипятим, пока не выпарится примерно четверть первоначального количества сиропа. Этап важный, так как сироп в результате кипячения меняет вкусовые качества. Теперь заливаем в сироп сливки и выдерживаем на слабом огне минут десять. Выключить огонь, но кастрюльку не снимать. И вот теперь засыпать орешки, хорошенько размешать. Промазать маслом форму, выложить тесто, сверху залить горячую смесь сиропа с орехами. Покрыть ровно всю поверхность теста. Поставить в разогретую до 350 градусов духовку минут на 40. Достать пирог, когда он приобретёт аппетитный темно-оранжевый цвет.

Допускаются вариации – можно добавить немного лесных ягод (черники, малины), можно капнут лимончика, чтобы придать кислоты. Можно пирог сверху другим слоем теста накрыть – тогда он закрытым получится.

Имбирный пряник

Готовятся имбирные пряники довольно быстро.

Берем:

Один стакан густого сахарного сиропа

800 граммов пшеничной муки

Две чайных ложки соды

Один стакан сметаны латышской очень густой

Одну чайную ложечку корицы

Две столовых ложки имбиря

Пол-чайной ложки гвоздики

Две столовых ложки натертой апельсиновой цедры

Готовим:

Измельчаем твердые ингредиенты. Разогреваем сироп, размешивая его без перерыва. В сироп добавляем измельченные элементы, размешиваем. Остужаем сироп. Муку смешиваем со сметаной. Добавляем в смесь соду. Замешиваем тесто, вливая в него постепенно сироп. Даем тесту настояться часа два, а можно и час. Формируем пряники. Испекаем пряники в духовке. Пряники имбирные будут поджаристы и ароматны.