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Общество Дети, семья Под Монреалем отец убил двоих детей
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Полиция расследует обстоятельства преступления.

Под Монреалем отец убил двоих детей

Megan Jorgensen Авг 27, 2023 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 87 Просмотров

Трагедия под Монреалем – отец убил двоих маленьких детей и покончил с собой

В районе Лонадьер, под Монреалем, отец убил своих малолетних сыновей, после чего покончил с собой. Причины трагедии пока непонятны.

В городке Notre-Dame-des-Prairies, находящемся на расстоянии около семидясяти километров от Монреаля, в субботу, 26 августа, произошла страшная трагедия.

Примерно в 14 часов в полицию поступил звонок и местный житель сообщил о возможном преступлении в одном из домов на улице Patrick, где этот житель

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в доме три безжизненных тела. Оказывать медицинскую помощь было уже поздно. На место происшествия были вызваны эксперты-криминалисты из Монреаля, были проведены опросы соседей. Было установлено, что отец убил своих двоих детей – сыновей дошкольного возраста, а затем покончил с собой.

Во время расследования к дому подъехала мама детей, которая ничего не знала о случившемся и которой от трагедии сообщили полицейские и которая потеряла сознание от шока.

До сего момента власти не сообщают, как именно отец совершил преступление. Неизвестны и причины его. По словам соседей, речь шла об обычной семье, никаких скандалов или же странностей за отцом не замечалось, хотя он был нелюдим и не любил общаться с окружающими. Судя по всему, дети жили с мамой, которая проживала отдельно, а у отца были в гостях, тогда как мама приехала вечером в субботу из забрать домой.

Дальнейшие подробности происшедшего пока неизвестны. Возможно, обстоятельства преступления прояснятся чуть позже.

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