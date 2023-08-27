Трагедия под Монреалем – отец убил двоих маленьких детей и покончил с собой

В районе Лонадьер, под Монреалем, отец убил своих малолетних сыновей, после чего покончил с собой. Причины трагедии пока непонятны.

В городке Notre-Dame-des-Prairies, находящемся на расстоянии около семидясяти километров от Монреаля, в субботу, 26 августа, произошла страшная трагедия.

Примерно в 14 часов в полицию поступил звонок и местный житель сообщил о возможном преступлении в одном из домов на улице Patrick, где этот житель

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в доме три безжизненных тела. Оказывать медицинскую помощь было уже поздно. На место происшествия были вызваны эксперты-криминалисты из Монреаля, были проведены опросы соседей. Было установлено, что отец убил своих двоих детей – сыновей дошкольного возраста, а затем покончил с собой.

Во время расследования к дому подъехала мама детей, которая ничего не знала о случившемся и которой от трагедии сообщили полицейские и которая потеряла сознание от шока.

До сего момента власти не сообщают, как именно отец совершил преступление. Неизвестны и причины его. По словам соседей, речь шла об обычной семье, никаких скандалов или же странностей за отцом не замечалось, хотя он был нелюдим и не любил общаться с окружающими. Судя по всему, дети жили с мамой, которая проживала отдельно, а у отца были в гостях, тогда как мама приехала вечером в субботу из забрать домой.

Дальнейшие подробности происшедшего пока неизвестны. Возможно, обстоятельства преступления прояснятся чуть позже.