Правительство Канады удовлетворило иск коренных народов на $150 млн

Претензии коренных народов Саскачевана урегулировало правительство Канады.

Претензии коренных народов Саскачевана урегулировало правительство Канады.

Народность Масковпетунг солто получит максимальную сумму — $150 млн в виде компенсации за незаконное пользование их землей в течение более чем 100 лет. В 1909 году правительство незаконно захватило половину земель, принадлежавших племенам народности — в общей сложности 7400 гектаров.

Лидеры народности предъявили иск правительству еще в 1990-х годах, однако разбирательство закончилось только в 2023-м году. Вождь Мелисса Тавита сказала, что она довольна результатом разбирательства. 99% членов народности проголосовали за одобрение сделки.

«Я оглядываюсь назад, когда моя мама была в совете [народности]. Я помню, как была подростком, и она сказала мне, что они подали иск в суд на правительство», — вспомнила она.

Отмечается, что другие народности тоже получат компенсации за незаконное пользование их собственностью или нарушение договора. Так народность Кинистин Солто должна получить $56 млн за недополученные льготы на сельское хозяйство, которые им причитались в рамках договора. Еще 14 коренных народностей получат в общей сложности $37 млн компенсаций.

По данным федерального правительства, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года было урегулировано 56 конкретных претензий на сумму $3,5 млрд.