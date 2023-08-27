Сеть магазинов Metro в Канаде попробует избавиться от бастующих через суд

Судебного запрета на пикетирование склада и магазинов, препятствующих завозу товаров, попытается добиться компания Metro в Канаде.

Судебного запрета на пикетирование склада и магазинов, препятствующих завозу товаров, попытается добиться компания Metro в Канаде.

Забастовку организовать международный профсоюз Unifor. Бастующие блокируют подъезды к магазинам, не давая завозить продукты, а 23 августа они начали пикетировать и два распределительных склада с той же целью. Компания опасается, что в результате некоторые продукты могут испортиться. В профсоюзе настаивают, что спор должен быть решен за столом переговоров, при этом ранее члены профсоюза отказались от предложенных работодателем условий.

«Работники продуктовых магазинов в Metro продолжат свою храбрую борьбу за достойную работу и оплату труда в выходные дни, пока работодатель не вернется за стол переговоров с серьезным предложением о заработной плате», — заявила президент канадского отделения профсоюза Лана Пейн.

Суд ожидается 28 августа.