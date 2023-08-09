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Новости Канадские розничные сети сообщили об инфляции цен на продукты
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Канадские розничные сети сообщили об инфляции цен на продукты

Виктория Христова Авг 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские розничные сети сообщили об инфляции цен на продукты отключены 91 Просмотров

Уровень инфляции цен на продукты питания приближается к 8%, сообщил владелец розничных сетей Metro, Super C и Jean Coutu. 

Уровень инфляции цен на продукты питания приближается к 8%, сообщил владелец розничных сетей Metro, Super C и Jean Coutu. Продавец подсчитал также итоги по результатам третьего квартала 2023 года и сообщил о скорректированной прибыли на 10,9%, она составила $314,8 млн. Выручка магазинов составила $6,4 млрд, увеличившись на 9,6%.

Чистая прибыл компании выросла на 36,1% до $346,7 млн.

Напомним, в мае уровень инфляции в Канаде был 3,4%. Это один из самых низких уровней инфляции в странах Большой семерки. Повышение инфляции зафиксировано впервые с июня 2022 года, когда она составляла 8,1%. С тех пор наблюдалось только ее снижение. Нынешнее повышение этого показателя специалисты статистического бюро связывают с ростом цен на аренду жилых помещений и ставок по ипотечным кредитам.

По итогам второго месяца весны в североамериканской стране отмечено снижение цен на бензин на 7,7% по отношению к апрелю 2022 года. В то же время продолжают дорожать продукты питания. По итогам апреля в годовом выражении рост цен составил 9,1%. В марте заместитель премьер-министра и министр финансов североамериканской страны Христя Фриланд заявила, что уровень инфляции в Канаде к концу года может снизиться до 2,6%.

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