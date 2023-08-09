Рынки недвижимости не поддаются повышению ставок: ежегодный рост активности сохраняется

Рынки недвижимости в крупнейших метрополитенах страны оставались относительно сильными в июле, несмотря на недавнее повышение ставок Банком Канады.

Рынки недвижимости в крупнейших метрополитенах страны оставались относительно сильными в июле, несмотря на недавнее повышение ставок Банком Канады.

Данные некоторых ключевых агентств недвижимости свидетельствуют о продолжающемся росте активности в годовом исчислении и продолжающейся динамике роста цен.

В Торонто продажи выросли на 7,8% в годовом исчислении, в то время как в Ванкувере они выросли почти на 29%.

Однако Эндрю Лис, директор по экономике и анализу данных Совета по недвижимости Большого Ванкувера, сказал, что отчасти это связано с более слабыми продажами год назад.

“Прошлый июль ознаменовался моментом, когда Банк Канады объявил о своем повышении учетной ставки до одного полного процента, застигнув покупателей и продавцов врасплох и охладив рыночную активность в то время”, – отметил он.

Тем не менее, Lis отмечает, что нынешняя сила наблюдается на фоне ставок по займам, которые намного выше, чем год назад. “Несмотря на то, что стоимость заимствований была даже выше, чем в июле прошлого года, активность продаж превзошла уровни, которые мы наблюдали в прошлом году, что, я думаю, многое говорит о силе спроса на нашем рынке и способности покупателей адаптироваться к более высоким затратам по займам и претендовать покупку жилья”, – продолжил он.

Давление на цены ослабло отчасти благодаря увеличению предложения, поскольку продавцы начали выставлять на продажу большее количество домов, особенно в Онтарио и Британской Колумбии.

“Признаки снижения активности на некоторых крупнейших рынках Канады согласуются с нашим мнением о том, что весенний подъем был преждевременным и будет снижаться в дальнейшем на фоне высоких процентных ставок, сохраняющихся проблем с доступностью и надвигающейся рецессии”, – добавили они. “Мы думаем, что дальнейший путь, скорее всего, будет медленным и ухабистым, а восстановление наберет обороты, когда процентные ставки снизятся — к 2024 году”.

“После разочаровывающего июня активность транзакций в Монреальском регионе растет. Впервые с лета 2021 года именно остров Монреаль стимулирует активность в мегаполисе за счет продаж недвижимости с небольшим доходом и домов на одну семью”, – сказал Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка QPAREB.

“Очевидно, что некоторые покупатели в меньшей степени пострадали от повышения процентных ставок. Большинство покупателей, которые в настоящее время находятся на рынке, могут рассчитывать на доход или собственный капитал от своих владений недвижимостью по сравнению с прошлым годом”, – добавил он. “Многие новички, имеющие иммиграционный статус, позволяющий им покупать недвижимость в Квебеке, также пополняют ряды этой категории покупателей с хорошей покупательной способностью”.

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