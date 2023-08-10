Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Cотни туристов провели ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника
Фото: https://glader.ru/

Cотни туристов провели ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника

Виктория Христова Авг 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Cотни туристов провели ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника отключены 44 Просмотров

Cотни туристов были вынуждены провести ночь на горе в Канаде, поскольку вышел из строя подъемник.

Cотни туристов были вынуждены провести ночь на горе в Канаде, поскольку вышел из строя подъемник.

Отмечается, что случилось это на вершине горы Салфер. Подъемник сломался после того, как вечером седьмого августа отключили электроэнергию. В компании Pursuit, которая отвечает за работу подъемника, сообщили, что когда канатная дорога остановилась, на вершине горы насчитывалось до 500 человек.

Ситуацию прокомментировал представитель компании Марк Хендрикс. «Нашей первоочередной задачей была эвакуация людей, застрявших в кабинах», — сказал он. Кроме того, он подчеркнул, что оставшихся на вершине горы туристов смогли забрать лишь утром восьмого августа. Представители компании Pursuit заявили, что все необходимые меры были предприняты для обеспечения безопасности туристов. Были организованы временные укрытия и предоставлены пища и вода для всех застрявших на горе.

После успешного восстановления работы подъемника, все туристы были эвакуированы с горы и доставлены в безопасное место. Компания Pursuit извинилась перед пострадавшими за возникшие неудобства и заявила, что будет проводить тщательную проверку и обслуживание оборудования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*