Cотни туристов провели ночь на горе в Канаде из-за поломки подъемника

Cотни туристов были вынуждены провести ночь на горе в Канаде, поскольку вышел из строя подъемник.

Cотни туристов были вынуждены провести ночь на горе в Канаде, поскольку вышел из строя подъемник.

Отмечается, что случилось это на вершине горы Салфер. Подъемник сломался после того, как вечером седьмого августа отключили электроэнергию. В компании Pursuit, которая отвечает за работу подъемника, сообщили, что когда канатная дорога остановилась, на вершине горы насчитывалось до 500 человек.

Ситуацию прокомментировал представитель компании Марк Хендрикс. «Нашей первоочередной задачей была эвакуация людей, застрявших в кабинах», — сказал он. Кроме того, он подчеркнул, что оставшихся на вершине горы туристов смогли забрать лишь утром восьмого августа. Представители компании Pursuit заявили, что все необходимые меры были предприняты для обеспечения безопасности туристов. Были организованы временные укрытия и предоставлены пища и вода для всех застрявших на горе.

После успешного восстановления работы подъемника, все туристы были эвакуированы с горы и доставлены в безопасное место. Компания Pursuit извинилась перед пострадавшими за возникшие неудобства и заявила, что будет проводить тщательную проверку и обслуживание оборудования, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.