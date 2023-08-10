Канадский ученый оспорил утверждения о «глобальном закипании»

Утверждения в СМИ, что планета Земля «закипает», а климатическая катастрофа близка, оспорил старший научный сотрудник канадского Института Фрейзера Кеннет Грин.

Утверждения в СМИ, что планета Земля «закипает», а климатическая катастрофа близка, оспорил старший научный сотрудник канадского Института Фрейзера Кеннет Грин.

Ученый привел утверждение The Hill Times, что «планета находится в чрезвычайной климатической ситуации», Salon, что «самая жаркая волна тепла в истории человечества продолжает ухудшаться», CTV, что минувший июль был, вероятно, «самым жарким месяцем за 120 000 лет» и CBC, утверждающем, что мы вступаем в «эру глобального кипения».

По словам исследователя, утверждения о температурном рекорде за 120 000 лет некорректны, так как регулярные измерения температуры ведутся менее 150 лет. Оценки же температур в предшествующие периоды носят приблизительный характер и усреднены за сотни и тысячи лет, поэтому не могут быть точны.

То же касается и пожаров. Так, число пожаров в Канаде снижалось последние три десятилетия наряду в потеплением, а общее число сожженных областей на планете практически не изменилось в нынешнем году.

«Любой трезвый анализ имеющихся доказательств сдует весь горячий воздух от климатической истерии СМИ. На самом деле, за относительно короткий промежуток времени, который мы измеряли температуры в региональных масштабах, климат, кажется, становится жарче. Но является ли это какой-то потрясающей исторической аномалией, которая поджигает мир? Неужели мы вступили в эпоху глобального кипения? Нет никаких веских доказательств, подтверждающих эти утверждения», — подводит итог Грин.