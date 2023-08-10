Здание Habitat 67 – одно из самых узнаваемых жилых зданий в Монреале

Выдающееся произведение архитектурного искусства, построенное в Монреале в 1967 году и до сих пор не утратившего своё значение.

Habitat 67 – это одно из самых уникальных и узнаваемых жилых зданий в Монреале. Оно расположено на полуострове напротив Старого Порта, и прекрасно видно. Постараемся кратко поведать об этой достопримечательности, называемой архитектурной жемчужиной города:

История здания: Habitat 67 был создан в качестве павильона для Всемирной выставки 1967 года (Expo 67) в Монреале. Этот проект был разработан израильско-канадским архитектором Моше Сафди в качестве его дипломной работы по магистерской программе в Массачусетском технологическом институте. Моше Сафди представил концепцию Habitat 67 как часть павильона, посвящённого недвижимости, демонстрируя инновационные идеи в области городского жилья. Этот проект был частью дебатов о будущем городского жилья и пытался предложить решения для создания более человеческих, пространственных и функциональных жилых комплексов в городских условиях. Что же касается Экспо-67, то эта выставка была одним из крупнейших мероприятий Канады в честь столетия конфедерации, и в ней приняли участие более сотни стран.

Дизайн: Здание состоит из 354 одинаковых, предварительно изготовленных бетонных модулей, объединенных в 146 жилых помещений различных размеров и конфигураций. Сафди хотел создать «сад на крыше» для каждой квартиры, чтобы соединить городское пространство с природой.

Цель: Проект задумывался как революционное решение для будущего городского жилья, сочетая преимущества сельской и городской жизни. Это было попыткой решить проблемы современных городов и предложить альтернативный способ городской жизни.

Текущее положение: Хотя изначально Habitat 67 задумывался как доступное жилье, с течением времени он стал одним из самых дорогих и престижных мест для проживания в Монреале.

Влияние на мировую архитектуру: Несмотря на то что идея массового распространения такого типа жилья не получила широкого признания, Habitat 67 остается великолепным примером бруталистской архитектуры и символом инновационного дизайна.

Как видим, Habitat 67 – это не просто здание, это архитектурный символ Монреаля и одно из самых амбициозных жилых зданий XX века.