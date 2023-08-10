Производство рапса вырастет за счет спроса на биотопливо

Мировое производство рапса в сезоне 2023-2024 составит 87,4 млн тонн, что немного меньше, чем 88,3 млн тонн в завершившемся в июне сезоне 2022-2023, но выше 75,1 млн тонн в сезоне 2021–2022. Это данные отчета «Масличные культуры: мировые рынки и торговля» министерства сельского хозяйства США.

Мировое производство рапса в сезоне 2023-2024 составит 87,4 млн тонн, что немного меньше, чем 88,3 млн тонн в завершившемся в июне сезоне 2022-2023, но выше 75,1 млн тонн в сезоне 2021–2022. Это данные отчета «Масличные культуры: мировые рынки и торговля» министерства сельского хозяйства США.

Растущий спрос на дизельное топливо из растительных источников обеспечивает увеличение производства рапса и мощностей по его переработки всем мире. Крупнейшими производителями рапса являются Канада, Европейский союз, Китай, Индия и Австралия.

Семена рапса содержат 45% масла, вдвое больше, чем соя. Рапсовое масло пригодно для употребления человеком и производства биотоплива. Жмых рапса перерабатывается в муку, пригодную на корм скоту. Потенциально рапсовую муку можно использовать для питания человека.

В Канаде ожидается самый бурный рост переработки в 50% к 2024 или 2025 году. Ключевым фактором роста является спрос на дизельное топливо из возобновляемых источников, поддерживаемых государственными требованиями, заявил владелец канадской компании LeftField Commodity Research Чак Пеннер.

«Рост почти полностью обусловлен государственной политикой. Правительство решило, что источники топлива должны быть устойчивыми. Мы видим, что рядом с заводом по переработке сои строится нефтеперерабатывающий завод для производства дизельного топлива», — сообщил Пеннер.

По мере роста перерабатывающих мощностей начнется сдвиг в торговых потоках. Такие страны, как Канада, ведущий экспортер рапса, начнут использовать большую долю урожая внутри страны. Рост переработки означает увеличение количества побочных продуктов из шрота канолы (рапса). Поиск покупателей рапсового шрота затруднен, в связи с увеличением производства соевого шрота.

«Шром станет огромной проблемой. Если добавится переработка еще 6 млн тонн канолы в Канаде, а также намного больше сои в США, то Северная Америка будет наводнена шротом», — заявил Пеннер.

Министерство сельского хозяйства Канады оценивает производство рапса в сезоне 2022–2023 в 18,2 млн тонн, из которых около половины пойдет на экспорт, а половина — на внутреннюю переработку. В начавшемся сезоне 2023-2024 посевные площади немного увеличатся, при этом производство ожидается в 18,4 млн тонн.

В 2021 году производство сильно пострадало из-за засухи, и составило всего 13,7 млн тонн. По словам Пеннера, показатели восстановились в 2022 году, но урожайность осталась ниже среднего уровня.

По оценке Пеннера, в Австралии после трех рекордных урожаев подряд, в этом году урожай сократится, но не так сильно, как ожидалось изначально. По оценке ABARES, производство составит 4,9 млн тонн, на 41% ниже рекордных показателей сезона 2022-2023, при этом на 15% выше среднего показателя за 10 лет. Посевные площади сократились на 11% до 3,5 млн га, до второй по величине площади за всю историю наблюдений.

Производство рапса в ЕС в сезоне 2023–2024 прогнозируется на уровне 20,2 млн тонн. Посевная площадь вырастет на 2% по сравнению с прошедшим сезоном.

«В Канаде производство стабилизировалось, но в других странах оно имеет тенденцию к росту. Если тенденции сохранятся, то заполнят пробел, оставленный канадским рапсом», — считает Пеннер.

Национальная служба сельскохозяйственной статистики министерства сельского хозяйства США оценивает рост производства канолы в 45% до 1,79 млн тонн с 2021 по 2022 год. Посевные площади увеличились со 155 тыс. акров (65,73 тыс. га) в 1991 году до примерно 2,28 млн акров (920 тыс. га) в 2023 году.