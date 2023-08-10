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Новости В Канаде сократились объемы разрешений на строительство жилья
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В Канаде сократились объемы разрешений на строительство жилья

Виктория Христова Авг 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде сократились объемы разрешений на строительство жилья отключены 37 Просмотров

Число разрешений на строительство жилья в Канаде немного выросло в июне по сравнению с маем, однако общая стоимость снизилась на 1,8% до $6,9 млрд

Число разрешений на строительство жилья в Канаде немного выросло в июне по сравнению с маем, однако общая стоимость снизилась на 1,8% до $6,9 млрд, 9 августа пишет The Financial Post со ссылкой на данные Статистического управления Канады.

До этого строительный сектор устойчиво рос несколько месяцев подряд. Снижение общих объемов произошло в основном благодаря провинции Онтарио, где падение составило 11,4%, на $358,1 млрд. В провинциях Саскачеван сокращение составило 51,4%, в Нью-Брансуике — на 20,5%. В остальных провинциях был зафиксирован рост.

По всей Канаде было выдано 22 тыс. разрешений на строительство жилищ — на 500 больше, чем в предыдущем месяце.

Напомним, в Канаде опасаются, что повышенные уровни миграции в страну приведут к еще большему дефициту жилья в стране, чем в настоящее время. А дефицит таков, что многие работающие граждане не могут найти себе жилье.

 

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