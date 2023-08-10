Необычная красота встречи восточной и западной культур совсем скоро станет доступна для ценителей искусства.

С 10 по 13 августа в Старом порту Монреаля (основная локация – пространство возле Clock Tower) состоится фестиваль Orientalys. Яркое и оригинальное шоу включает в себя спектакли, мастер-классы, анимацию, выставки, специализированные мероприятия для детей.

Посетители фестиваля также смогут узнать о полезных свойствах арганового масла и мягкого мыла, приобрести на памяти изделия ручной работы, а также насладиться изысканными блюдами со всего мира.

Вход – бесплатный.

С детальной программой можно ознакомиться на сайте.