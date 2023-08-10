Бесси – страшный морской зверь озера Эри

Бесси – жуткое подводное чудовище, живущее в водах озера Эри. К счастью, можно не волноваться – Ниагарский водопад ему не преодолеть (наверно).

Мы уже рассказали об озере Эри – привлекательном водоёме для туристов, любящих поваляться на пляже или же половить рыбку в чистой воде. Но рассказ об озере будет неполным, если не открыть глаза наивным туристам на страшную особенность озера – в нём проживает жуткое чудовище – собрат Несси из озера Лох-Несс (ничего общего с лохами нет!).

Бесси — так назвали монстра, который, по слухам, издавна обитает в озере Эри. И его действительно часто сравнивают с Несси, знаменитым монстром озера Лох-Несс в Шотландии.

Первые упоминания о Бесси относятся к концу XVIII века, когда люди стали сообщать о наблюдении огромной змеи или змееподобного существа в озере. С тех пор сообщения о наблюдениях поступали не очень часто, но регулярно. Согласно некоторым свидетельствам, длина существа достигает 9-12 метров.

Скептики (ученые и эксперты) считают, что свидетельства о Бесси можно объяснить естественными причинами. Например, большие водоросли, плавающие в озере, или оптические иллюзии могут быть приняты за “жуткого монстра”. Возможно, что наблюдения связаны с большими рыбами или другими животными – в конце концов, хотя глубина озера не превышает, как правило 19 метров, есть глубины и до 64 метров, большим рыбам или млекопитающим есть, где прятаться.

С другой стороны, многие верят в реальное существование Бесси. Они ссылаются на множество независимых свидетельств и утверждают, что невозможно, чтобы все эти люди ошибались или выдумывали свои истории.

Но, конечно, если говорить серьёзно, Бесси стала популярной местной легендой и туристической достопримечательностью всего региона озера Эри. В некоторых городах США и Канады, расположенных у озера, даже проводятся фестивали или другие мероприятия в честь “озерного монстра”.

Как и в случае с другими “озерными монстрами”, доказательства существования Бесси не были представлены. Однако легенда о ней продолжает жить в народной культуре и привлекает к себе внимание многих людей.

Отметим любопытный факт: самые первые свидетельства о Бесси были сообщены французскими поселенцами из города Толедо, расположенного на берегу озера в штате Огайо, США. Берега озера Эри стали заселяться европейцами, включая французских поселенцев, начиная с 17 века. И истории о монстре озера Эри, известном как Бесси, пошли от первых поселенцев из Франции и из Новой-Франции (Канады). Первые записи о встречах с монстром датируются концом 18 – началом 19 века. После чего французские поселенцы в регионе передавали из уст в уста истории о встречах с неопознанными существами в водах озера. Тем не менее, большинство современных отчётов о наблюдениях Бесси относится к 20 и 21 векам. Ещё раз подчеркнём, что многие из этих наблюдений не подтверждены и базируются на анекдотических свидетельствах, зато интересно же! Несмотря на то что утверждения о существовании Бесси остаются предметом дискуссий и спекуляций, многие местные жители и туристы с удовольствием слушают и рассказывают эти истории, что делает легенду о Бесси важной частью культурного наследия всего района Эри.