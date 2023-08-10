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Новости Находка в Канаде может быть «намеком» на колоссальные залежи меди
Фото: http://stroyres.net/

Находка в Канаде может быть «намеком» на колоссальные залежи меди

Виктория Христова Авг 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Находка в Канаде может быть «намеком» на колоссальные залежи меди отключены 54 Просмотров

Алмазное бурение на острове Сомерсет вскрыло крупнейшие запасы медной руды.

Алмазное бурение на острове Сомерсет вскрыло крупнейшие запасы медной руды.

Австралийско-канадские партнеры American West Metals и Aston Bay Metals объявили о крупном открытии меди на участке Storm на территории Нунавут в Канаде.

Бурение показало наличие двух основных зон минерализации сульфидов меди: на глубинах между 32 и 108 метрами, а также на глубине 273-275 метров.

Как говорят в Aston Bay Metals, одним из наиболее интересных аспектов находки является ее сходство с известными медными поясами Калахари и Центральной Африки. Это сходство позволяет предполагать наличие более значительных запасов меди, чем найдены на Сомерсете сейчас.

«Наша геологическая модель предсказала наличие халькоцита в проницаемых осадочных горизонтах, скрытых в недрах — бурение доказало это. Медь есть», — сказал гендиректор Aston Bay Томас Ульрих.

Ульрих добавил, что открытие подчеркнуло потенциал гравитационных исследований в качестве практических инструментов.

Огромный потенциал участка Storm пока косвенно подтверждается сильными гравитационными аномалиями в регионе. А успех первых буровых скважин еще больше усиливает перспективы открытия значительной медной системы регионального масштаба.

Запланировано бурение около 2 500 метров с глубиной скважин от 400 до 600 метров. Компания может добавить больше буровых скважин для дальнейшего расследования.

Полученные данные подтверждают прогнозы геологической модели и намекают на колоссальное месторождение меди, ожидающее своего открытия под вечной мерзлотой Арктики.

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