Находка в Канаде может быть «намеком» на колоссальные залежи меди

Алмазное бурение на острове Сомерсет вскрыло крупнейшие запасы медной руды.

Алмазное бурение на острове Сомерсет вскрыло крупнейшие запасы медной руды.

Австралийско-канадские партнеры American West Metals и Aston Bay Metals объявили о крупном открытии меди на участке Storm на территории Нунавут в Канаде.

Бурение показало наличие двух основных зон минерализации сульфидов меди: на глубинах между 32 и 108 метрами, а также на глубине 273-275 метров.

Как говорят в Aston Bay Metals, одним из наиболее интересных аспектов находки является ее сходство с известными медными поясами Калахари и Центральной Африки. Это сходство позволяет предполагать наличие более значительных запасов меди, чем найдены на Сомерсете сейчас.

«Наша геологическая модель предсказала наличие халькоцита в проницаемых осадочных горизонтах, скрытых в недрах — бурение доказало это. Медь есть», — сказал гендиректор Aston Bay Томас Ульрих.

Ульрих добавил, что открытие подчеркнуло потенциал гравитационных исследований в качестве практических инструментов.

Огромный потенциал участка Storm пока косвенно подтверждается сильными гравитационными аномалиями в регионе. А успех первых буровых скважин еще больше усиливает перспективы открытия значительной медной системы регионального масштаба.

Запланировано бурение около 2 500 метров с глубиной скважин от 400 до 600 метров. Компания может добавить больше буровых скважин для дальнейшего расследования.

Полученные данные подтверждают прогнозы геологической модели и намекают на колоссальное месторождение меди, ожидающее своего открытия под вечной мерзлотой Арктики.