Принц Гарри и Меган Маркл купили права на экранизацию романтической книги для Netflix

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл купили права на экранизацию бестселлера Meet Me at the Lake («Встреть меня у озера») писательницы Карли Форчун для стримингового сервиса Netflix.

Пара приобрела права на книгу у компании Penguin Random House через свою компанию Archewell Productions. То же издательство выпустило автобиографию принца Гарри «Запасной» (Spare) в январе 2023 года. «Встреть меня у озера» вышла в 2023 году и продержалась пять недель в списке бестселлеров The New York Times после релиза. Карли Форчун рассказала, что «очень рада работать с Netflix и Archewell над экранизацией «Встреть меня у озера».

Сюжет романа Форчун имеет несколько общих черт с жизнью самих принца Гарри и Меган Маркл. Книга рассказывает историю Уилла и Ферн — молодые люди встречаются и влюбляются в возрасте 30 лет. Среди тем, которые поднимаются в книге и близки супругам, — детские травмы, потеря родителя в аварии и послеродовая депрессия. Принц Гарри потерял свою мать — принцессу Диану — в 12-летнем возрасте: погибла в автомобильной катастрофе в Париже. А Меган Маркл рассказала в 2021 году в интервью с Опрой Уинфри, о том, что столкнулась с психологическими проблемами после рождения детей. Действие романа происходит недалеко от Торонто, где Меган Маркл жила долгое время до встречи с принцем Гарри.

Британский таблоид The Sun подсчитал, что Archewell Productions могли заплатить $3,8 млн за права на книгу. «Темы, затронутые в книге, настолько охватили Гарри и Меган, что они, почти не задумываясь, выбрали этот роман для первой с Netflix адаптации», — сообщил The Sun источник. Представители Penguin Random House не подтвердили Forbes USA сумму сделки.

Принц Гарри и Меган Маркл заключили пятилетний контракт с Netflix на производство документальных и художественных фильмов и сериалов, шоу и детских программ в сентябре 2020 года. Тогда сумма сделки оценивалась в $100 млн. Первым проектом пары в рамках контракта стал документальный сериал о жизни главных героев от первого лица — шоу «Гарри и Меган». Первая часть документального сериала — три дебютных эпизода, появившихся на сервисе 8 декабря, — собрала 81,55 млн часов просмотра в течение первой недели после релиза. Сериал «Гарри и Меган» также стал вторым по популярности шоу на английском языке и вошел в десятку самых популярных проектов в 85 странах.