Недвижимость: всплекск июля, спокойствие августа

Активность на рынке жилой недвижимости в Монреальском регионе в прошлом месяце вновь набрала обороты, что вызвало некоторое удивление.

Активность на рынке жилой недвижимости в Монреальском регионе в прошлом месяце вновь набрала обороты, что вызвало некоторое удивление.

Транзакции выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это первое ежегодное увеличение с 2021 года. Однако эксперты не ожидают ускорения деятельности в ближайшие месяцы из-за недавнего повышения процентных ставок и угрожающего экономического спада.

« На северном берегу Монреаля (677 продаж) и Южном берегу Монреаля (725 продаж) наблюдается снижение продаж на 13% и 2% соответственно. Водрей-Суланж (132 продажи) и Лаваль (285 продаж), со своей стороны, зафиксировали небольшой рост продаж с колебаниями на 3% и 5 %. Сектора Иль-де-Монреаль и Сен-Жан-сюр-Ришелье с 1198 транзакциями и 81 транзакцией выделяются ростом на 12 % и 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в заявлении, распространенном в пятницу профессиональной ассоциацией от брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), по его июльским данным. Они составлены на основе провинциальной базы данных Centris брокеров по недвижимости.

В месячном исчислении продажи недвижимости с учетом сезонных колебаний подскочили на 16% с июня по июль после снижения на 2,1% в предыдущем месяце, пишет экономист Национального банка Дарен Кинг.

Средние цены в июле стабилизировались : 555 000 долларов за дом, 395 000 долларов за квартиру соответственно.

Поскольку снижение ставок по ипотечным кредитам больше не является актуальным, покупатели, которые могут себе позволить недвижимость, решили, что нет смысла ждать, и приступили к действиям, приобретая дома и квартиры, объясняет APCIQ. Затем, по словам Чарльза Бранта, экономиста Ассоциации, снижение цен в 2023 году почти завершено, и мы движемся дальше в направлении стабилизации стоимости.

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Ольга Успенская

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