Всё больше и больше жалоб со стороны канадцев на проблемы, вызванные решением Мета блокировать новости для жителей Канады

Когда паны дерутся – у холопов лбы трещат, как говорится. Политики и бизнесмены ругаются, а страдают пользователи.

Вот уже неделю назад компания МЕТА начала постепенно вводить блокировку для пользователей из Канады к новостям, публикуемым на канадских ресурсах в Фейсбуке и в Инстаграме. Платформа Х (бывший Твиттер), несмотря на обещания присоединиться к бойкоту, пока никаких действий в этом отношении не предпринимает, очевидно, там у администрации других проблем полно. Причину обсуждали уже много раз – принятие Федеральным парламентом Канады закона об обязательной денежной компенсации всем новостным ресурсам за то, что новости от них публикуются на соответствующих крупных платформаах (закон в силу ещё не вступил, кстати, но наказание за его принятие уже прилетело).

Блокировка новостей полная и суровая, в чём уже успели убедиться многие пользователи. Даже VPN не помогает, судя по свидетельствам тех, кто пытался посмотреть канадские новости – Фейсбук, очевидно, видит данные участника и считает его находящимся в Канаде, если тот использует VPN.

Процесс блокировки пока не охватил всех канадцев – дело долгое, запреты вводятся постепенно и выборочно. Если кто-то подпал под раздачу в числе первых, то просто не повезло – на этапе тестирования инструментов блокировки жертвы были выбраны случайно. Так что пока у некоторых пользователей и новостных ресурсов проблем вообще нет. У других не видны сообщения на отдельных страницах, у третьих нет возможности поделиться новостью, взятой с другого ресурса и т.д. и т.п. Сама Мета вежливо пояснила, что речь о разных алгоритмах проверки, дабы свести ущерб для пользователей к минимуму.

Но тем, кто пока никаких затруднений с доступом к новостям в Фейсбуке или же с их публикацией не испытывает, радоваться не стоит. Их время придёт. Сами руководители компании МЕТА подчёркивают, что меры вводятся поэтапно, идёт проверка систем, так что, может быть, у большинства жителей Канады есть ещё несколько недель, а то и месяцев, для того, чтобы читать канадские новости на платформах Меты.

Пока результаты тестирования не радуют никого. Владельцы юмористических сайтов горько жалуются на то, что их заблокировали (хотя их “новости” сатирические и выдуманные), владельцы сайтов, посвящённых истории и подающих информацию в виде “колонки новостей”, тоже жалуются на недоступность их страниц, владельцы новостных сайтов, посвящённых местным новостям (мол, в нашей деревне мистер Смит продаёт приплод от кошки), не остались безнаказанными и т.д.

МЕТА признаёт, что пока есть “перегибы на местах” и предупреждает об опасности “головокружения от успехов”, но от политики блокировки отказываться не собирается. Нашла коса на камень – политики и гигант индустрии схлестнулись в жарком бою, мол, кто кого оборет, но страдают люди. Впрочем, а когда было иначе?