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Блокировка новостей со стороны Мета всё сильнее бьёт по канадцам

Megan Jorgensen Авг 11, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Экономика Оставить комментарий 86 Просмотров

Всё больше и больше жалоб со стороны канадцев на проблемы, вызванные решением Мета блокировать новости для жителей Канады

Когда паны дерутся – у холопов лбы трещат, как говорится. Политики и бизнесмены ругаются, а страдают пользователи.

Вот уже неделю назад компания МЕТА начала постепенно вводить блокировку для пользователей из Канады к новостям, публикуемым на канадских ресурсах в Фейсбуке и в Инстаграме. Платформа Х (бывший Твиттер), несмотря на обещания присоединиться к бойкоту, пока никаких действий в этом отношении не предпринимает, очевидно, там у администрации других проблем полно. Причину обсуждали уже много раз – принятие Федеральным парламентом Канады закона об обязательной денежной компенсации всем новостным ресурсам за то, что новости от них публикуются на соответствующих крупных платформаах (закон в силу ещё не вступил, кстати, но наказание за его принятие уже прилетело).

Блокировка новостей полная и суровая, в чём уже успели убедиться многие пользователи. Даже VPN не помогает, судя по свидетельствам тех, кто пытался посмотреть канадские новости – Фейсбук, очевидно, видит данные участника и считает его находящимся в Канаде, если тот использует VPN.

Процесс блокировки пока не охватил всех канадцев – дело долгое, запреты вводятся постепенно и выборочно. Если кто-то подпал под раздачу в числе первых, то просто не повезло – на этапе тестирования инструментов блокировки жертвы были выбраны случайно. Так что пока у некоторых пользователей и новостных ресурсов проблем вообще нет. У других не видны сообщения на отдельных страницах, у третьих нет возможности поделиться новостью, взятой с другого ресурса и т.д. и т.п. Сама Мета вежливо пояснила, что речь о разных алгоритмах проверки, дабы свести ущерб для пользователей к минимуму.

Но тем, кто пока никаких затруднений с доступом к новостям в Фейсбуке или же с их публикацией не испытывает, радоваться не стоит. Их время придёт. Сами руководители компании МЕТА подчёркивают, что меры вводятся поэтапно, идёт проверка систем, так что, может быть, у большинства жителей Канады есть ещё несколько недель, а то и месяцев, для того, чтобы читать канадские новости на платформах Меты.

Пока результаты тестирования не радуют никого. Владельцы юмористических сайтов горько жалуются на то, что их заблокировали (хотя их “новости” сатирические и выдуманные), владельцы сайтов, посвящённых истории и подающих информацию в виде “колонки новостей”, тоже жалуются на недоступность их страниц, владельцы новостных сайтов, посвящённых местным новостям (мол, в нашей деревне мистер Смит продаёт приплод от кошки), не остались безнаказанными и т.д.

МЕТА признаёт, что пока есть “перегибы на местах” и предупреждает об опасности “головокружения от успехов”, но от политики блокировки отказываться не собирается. Нашла коса на камень – политики и гигант индустрии схлестнулись в жарком бою, мол, кто кого оборет, но страдают люди. Впрочем, а когда было иначе?

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