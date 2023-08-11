Кролиководство в Квебеке – почему бы не заняться этим бизнесом?

Разведение кроликов привлекает всё больше и больше внимания. Кролиководы не жалуются, но работать надо, как всегда.

Читатель обратился в редакцию “Делового Монреаля” с просьбой рассказать о малоизвестной области животноводства, а именно, о кролиководстве.

Вопрос на самом деле интересный, и его изучение может кому-то помочь с выбором вида бизнеса. Разведение кроликов в Квебеке тольо приветствуется, потому что кролиководство позволяет производить ценную и разнообразную продукцию, необходимую для народного хозяйства. Кролики – это диетическое и питательное мясо, а также сырьё для мехообрабатывающей и кожевенной промышленности. Кролики также дают пух, который используется для изготовления трикотажных изделий, а их навоз – для удобрения почвы. Кроликов содержат в семьях и как домашних животных – эти пушистые создания милы и нравятся как детям, так и взрослым.

По данным статистики Канады, в Квебеке чуть больше тысячи ферм, занимающихся кролиководством. Это составляет примерно 40% от общего числа ферм с кроликами в Канаде. Но лишь чуть больше полутора сотен ферм занимаются этим видом животноводства в промышленных масштабах (то есть, обеспечивают продуктами производства не один-два магазинчика, а поставляют их на рынок в относительно значительных количествах), и лишь от 30 до 40 занимаются этим бизнесом, как главным в с своей деятельности.

В Квебеке примерно 85 тысяч кроликов, что составляет чуть больше 30% от всего поголовья кроликов в Канаде (домашние кролики не считаются). Как видим, среднее количество кроликов на одну ферму в Квебеке меньше, чем в среднем по Канаде. По неточным данным, на одной кроличьей ферме в Квебеке содержатся примерно 70 особей, а в Канаде – примерно 90. То есть, поголовье кроликов на каждой ферме весьма небольшое. Как уже замечено чуть выше, чаще всего фермеры занимаются наравне с кролиководством разведением и других животных, а кролиководство – либо дополнительное производство либо наполовину бизнес, а наполовину хобби, которое приносит доход.

Самые крупные районы по количеству ферм с кроликами в Квебеке: Шодьер-Аппалаш (Chaudière-Appalaches) – около 230 ферм, Монтережи (Montérégie) – до 190 , Ланодьер (Lanaudière) – примерно 150 ферм Лорентиды (Laurentides) – около 130 ферм.

По количеству кроликов (цифры приблизительные) – самые крупные районы по количеству от всего поголовья кроликов в Квебеке: Монтережи – 23 000 кроликов , Шодьер-Аппалаш – 18 000 кроликов, Лорентиды – 10 000 кроликов, Ланодьер – тоже 10 000 кроликов. Но в отношении статистических данных о разведении кроликов в Квебеке, точные и актуальные данные могут быть доступны через Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека или соответствующие аграрные ассоциации соответствующего региона. В любом случае, как количество ферм, так и число кроликов на них постоянно увеличивается, спада не наблюдается, наоборот.

Правила содержания кроликов в животноводстве

На самом деле, о правила и регулировании говорить сложно – правила могут варьироваться в зависимости от конкретного муниципалитета, так что если вы рассматриваете возможность коммерческого разведения кроликов или крупного хозяйства, рекомендуется связаться с местными органами или специализированными ассоциациями, чтобы узнать о любых ограничениях или требованиях. Разумеется, общие правила и законы о недопустимости жесткого обращения с животными, о соблюдении сантитарных и гигиенических норм действуют по всему Квебеку.

Разные правила и акты, регулирующие содержание и разведение кроликов касаются, в первую очередь, их коммерческого разведения, и проверки разных служб могут быть регулярными.

Сложности с разведением кроликов?

Как и при разведении любых других животных, при разведении кроликов могут возникать различные сложности и вызовы. Вот некоторые из них:

Здоровье и болезни: Кролики могут страдать от различных болезней, таких как миксоматоз, вирусный геморрагический кроличий болезнью (VHD), а также от различных паразитов и насекомых, таких как ушные клещи. При несоблюдении правил санитарии кроликов на ферме может выкосить эпидемия.

Кролики могут страдать от различных болезней, таких как миксоматоз, вирусный геморрагический кроличий болезнью (VHD), а также от различных паразитов и насекомых, таких как ушные клещи. При несоблюдении правил санитарии кроликов на ферме может выкосить эпидемия. Питание: Правильное питание кроликов жизненно важно. Недостаточное или избыточное количество кальция, неправильное соотношение витаминов и минералов может вызвать проблемы со здоровьем.

Правильное питание кроликов жизненно важно. Недостаточное или избыточное количество кальция, неправильное соотношение витаминов и минералов может вызвать проблемы со здоровьем. Размножение: Беременность и роды могут пройти с осложнениями, а молодняк может требовать дополнительного ухода.

Беременность и роды могут пройти с осложнениями, а молодняк может требовать дополнительного ухода. Жилищные условия: Кролики нуждаются в чистом, просторном и безопасном жилище. Неправильное содержание может привести к проблемам со здоровьем, таким как подушечки на лапах из-за грязных или влажных условий.

Кролики нуждаются в чистом, просторном и безопасном жилище. Неправильное содержание может привести к проблемам со здоровьем, таким как подушечки на лапах из-за грязных или влажных условий. Поведение: Как социальные животные, кролики могут проявлять агрессию или стресс, если они содержатся в одиночестве или если у них нет достаточно возможностей для физической активности и стимуляции.

Как социальные животные, кролики могут проявлять агрессию или стресс, если они содержатся в одиночестве или если у них нет достаточно возможностей для физической активности и стимуляции. Племенное разведение: Если вы занимаетесь племенным разведением, необходимо тщательно отслеживать генетику и избегать близкородственных спариваний.

Экономика кролиководства

При коммерческом разведении может быть сложно обеспечить прибыльность, учитывая стоимость корма, ухода, лечения болезней и других расходов. Но, как в любом бизнесе – если есть какой-то опыт, если вы серьёзно изучили обстановку и особенности этого вида бизнеса, если у вас есть серьёзное желание заняться разведением кроликов, то оно может стать приятным и прибыльным занятием, но, повторим, как и при любом другом занятии, это требует знаний, терпения и усилий.

Крольчатина считается мясом деликатесным и довольно дорогим. В Квебеке кролиководство на подьёме, количество ферм и поголовье кроликов, как мы упомянули, растёт, так что “овчинка выделки стоит” (хм.. “крольчинка выделки стоит”?). Дерзайте!