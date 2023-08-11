Вспышки на Солнце нарушили работу радио в США и Канаде

К временным отключениям радио в США и Канаде привели вспышки на Солнце самой высокой интенсивности (X-класса)

К временным отключениям радио в США и Канаде привели вспышки на Солнце самой высокой интенсивности (X-класса).

Сами вспышки сотрудники NASA зафиксировали на правой стороне Солнца еще 5 и 7 августа.

При этом, по словам физика Кита Стронга, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение Солнца нарушило работу радиосвязи на большей части территории США и Канады.

По данным NASA, последняя вспышка, обрушившаяся на Землю, имела мощность X1,5.

Астрономы отмечают, что очередной пик активности Солнца ожидается в 2025 году, но может наступить и раньше. В любом случае нет ничего удивительного в учащении вспышек самого высокого класса, способных нанести вред спутникам на орбите и подвергнуть потенциально опасному излучению космонавтов, а также нарушить работу GPS и энергосистем на всей планете.

Кроме того, солнечное излучение ионизирует частицы верхних слоев атмосферы, что ухудшает распространение там высокочастотных радиосигналов.

Напомним, примерная продолжительность солнечного цикла с чередованием периодов высокой и низкой активности составляет 11 лет.