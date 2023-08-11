Канадская Magna International продала активы малоизвестной российской компании

Российские активы канадская Magna International продала малоизвестной компании «Е-Мобиль».

Российские активы канадская Magna International продала малоизвестной компании «Е-Мобиль».

С российскими активами Magna International рассталась за $15 млн. Покупателем актива стала малоизвестная компания «Е-Мобиль» (не путать с «ё-Мобиль, которая планировала производство гибридных автомобилей в России) с зарегистрированным видим деятельности — железнодорожные пассажирские перевозки. Известно, что ранее компания назвалась ООО «Делонж».

Владельцами «Е-Мобиль» являются Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%). Есть информация, что сделка была совершена в интересах одного крупного покупателя, который не захотел себя афишировать.

Magna International занималась в России производством автокомплектующих для иностранных автопроизводителей. Одним из направлений было производство сидений.

С уходом с российского рынка иностранного автопрома, загрузка Magna International стала проседать. По данным справочно-информационной системы СПАРК к «Е-Мобиль» перешли, как минимум четыре из пяти «дочек» Magna International — «Магна Ситинг Рус», «Питерформ», «Магна Санкт-Петербург» и «Магна Ситинг Нижний Новгород».

Пока Magna числится акционером «Магна Аутомотив Рус», специализирующейся на производстве пластиковых деталей к автомобилям, в том числе бамперов, инструментальных панелей, спойлеров.