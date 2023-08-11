В Канаде задумались, как предотвратить масштабные забастовки

Изучать опыт недавней 13-дневной забастовки рабочих, чтобы понять, нет ли «структурных проблем», которые к ней привели, начал федеральный министр труда Шеймус О’Риган.

В заявлении, опубликованном на платформе X (бывший Twitter), О’Риган заверил, что цель состоит в создании «гармоничной рабочей среды» между профсоюзами и работодателями для будущих переговоров, чтобы предотвратить забастовки, подобные произошедшей.

«Еще один спор и сбои в таком масштабе все еще возможны, и этого недостаточно, — написал О’Риган. — Работники и предприятия, которые зависят от наших портов, заслуживают долгосрочных решений. Они заслуживают ответов».

Напомним, портовые рабочие Британской Колумбии, не добившись достойного увеличения зарплаты, объявили масштабную забастовку, которая продлилась несколько дней. Она бы продлилась и дольше, но работодатели, встревоженные большими финансовыми и репутационными потерями, сделали новое предложение по зарплатам, а когда оно не прошло — еще одно.

В результате портовые рабочие добились, чего хотели, но работодатели после этого стали взывать к правительству, требуя принять меры на случай будущих протестов.