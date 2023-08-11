В ряде стран расходится новый штамм коронавируса EG.5

Новый быстро распространяющийся вариант COVID-19 зафиксирован в десятках стран, 10 августа передает ряд информационных агентств со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Новый быстро распространяющийся вариант COVID-19 зафиксирован в десятках стран, 10 августа передает ряд информационных агентств со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Штамм EG.5 происходит от варианта коронавируса Omicron, и его распространенность растет во всем мире, в том числе в Великобритании, США и Китае.

Сообщается, что на данный момент он был обнаружен в 51 стране, включая Южную Корею, Японию, Канаду, Австралию, Сингапур, Францию, Португалию и Испанию.

Последние данные показывают, что в настоящее время на него приходится 17,4% случаев — каждый шестой, что ВОЗ назвала «заметным ростом».

Тем не менее риск для здоровья населения, создаваемый EG.5, оценивается как низкий.

Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, сказала, что EG.5 имеет повышенную трансмиссивность, но не более серьезную, чем другие варианты Omicron.

«В совокупности имеющиеся данные не предполагают, что EG.5 имеет дополнительные риски для здоровья населения по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время линиями потомков „Омикронов“», — говорится в оценке рисков ВОЗ.

«Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было зарегистрировано никаких изменений в тяжести заболевания», — уточнили в организации.

Ранее Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что на EG.5.1 теперь приходится каждый седьмой новый случай заболевания в Великобритании.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года и отменила глобальный статус чрезвычайной ситуации для COVID-19 в мае 2023 года.