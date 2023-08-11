Продажи жилья в Монреале выросли по сравнению с июлем прошлого года, превысив исторический средний показатель

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров недвижимости сообщает, что продажи жилья в Монреале в июле практически не изменились по сравнению с прошлым годом, но остались выше исторического среднего показателя для этого времени года.

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров недвижимости сообщает, что продажи жилья в Монреале в июле практически не изменились по сравнению с прошлым годом, но остались выше исторического среднего показателя для этого времени года.

Ассоциация сообщает, что продажи за месяц составили 3098 единиц, что на один процент больше, чем годом ранее.

Ассоциация рассматривает показатели июля как признак того, что активность снова набирает обороты после “разочаровывающего” июня.

В отчете также говорится, что в июле впервые с лета 2021 года на острове Монреаль повысилась активность на рынке, поскольку выросли продажи недвижимости с небольшим доходом и для одной семьи.

Средняя цена дома на одну семью выросла на один процент по сравнению с предыдущим годом до 555 000 долларов в июле, в то время как стоимость кондоминиумов почти не изменилась и составила 395 000 долларов. Продажи многоквартирных домов упали на шесть процентов до 735 000 долларов.

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