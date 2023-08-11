KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START «Новенькие. Это финал». С 24 августа!

Видеотека START представляет финальный сезон сериала «Новенький». Картина расскажет о том, как складываются жизни главных героев спустя некоторое время после завершения предыдущего сезона. Макс возвращается из армии и делает Соне предложение, однако бывшая гроза школы не в восторге от этой идеи. Тем не менее он всё-таки соглашается, но сразу после свадьбы забирает сына и сбегает к Диме, который за это время стал ей больше чем другом. К сожалению, малыш таинственным образом исчезает, и все улики ведут в Юровск. Зрителей ожидает непредсказуемый детективный сюжет и неожиданный дуэт Глеба Калюжного и победительницы «Новых пацанок» Киры Медведевой.

Видеотека more.tv – Сериал «Пять с плюсом»

В видеотеке more.tv доступен для просмотра комедийный сериал «Пять с плюсом». В центре внимания оказывается молодая пара – Стас и Оля. Пытаясь собственными силами накопить на приближающуюся свадьбу, влюблённые решают сдавать в аренду своим знакомым две из трёх комнат квартиры, которую им недавно подарили родители. Они ещё не подозревают, в каких ситуациях им придётся оказаться, с какими неожиданными испытаниями – столкнуться, и, в то же время, каких хороших друзей – обрести.

Видеотека Premier – Сериал «Последователи». Премьера!

Видеотека Premier предлагает посмотреть премьеру сериала «Последователи» с Мариной Александровой в главной роли. Её героиня – женщина по имени Вера, страдающая бесплодием. Безуспешно перепробовав все возможные методы лечения, она вместе с любимым супругом Андреем приезжает в отдалённый тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Однако со временем герои начинают понимать, что ввязались в нечто страшное и попали под влияние ужасного деструктивного культа. Теперь Андрей должен пойти на немыслимое, чтобы спасти жену.

Видеотека START – Сериал «Дом Светофоровых». Новые серии!

Новый сезон этого познавательно-развлекательно телесериала порадует юных зрителей новыми историями любимых героев и поучительными рассказами о правилах дорожного движения. Светофоровы – это самая обычная семья, состоящая из папы-капитана ГИБДД, мамы-кондитера, троих любознательных детей и дедушки-полковника ГАИ. Именно он с одним из внуков ведёт видеоблог, в котором знакомит детей с такой важной темой безопасности на дорогах. Помимо поучительных моментов с анимацией и компьютерной графикой, зрителей ожидают увлекательные события, происходящие в жизни семьи Светофоровых.

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