В воскресенье, 13 августа, в Монреале пройдёт грандиозный Парад Гордости

Напоминаем о воскресном Параде Гордости – первом трёх лет перерыва из-за пандемии и прошлогоднего запрета в связи с невозможностью обеспечить безопасность шествия.

Мы уже упоминали о том, что в Монреале проходит так называемая Неделя Гордости, сопровождаемая концертами, танцами, выставками, литературными конкурсами и спортивными состязаниями. Завершает эту неделю Парад Гордости. Хотя ещё несколько дней назад муниципальные власти рассчитывали на участие примерно трёхсот тысяч человек, то сегодня рассчитывают уже на присутствие около полумиллиона участников и зрителей праздничного шествия.

Парад Гордости уже давно стал неотъемлемой частью праздничной жизни летнего Монреаля. Это красочный и весёлый праздник, в котором принимают участие десятки оркестров, музыкальных и танцевальных групп, споривных школ и клубов. Это и показ винтажных автомобилей, медленно передвигающихся в колонне, и акробатические цирковые упражнения на больших платформах, и костюмированные краткие шоу, да и просто весёлая атмосфера праздника. В шествии примут участие практически все известные политики Квебека. Ожидается и участие премьер-министра Канады, и ряда министров его кабинета.

Маршрут манифестации проходит на протяжении почти трёх километров вдоль бульвара René-Lévesque. Шествие начинается в парке Canada, на углу René-Lévesque и параллельных улиц Peel и Metcalfe (ближайшее метро Peel). В районе Square Philipps (чуть южнее этой площади) обустроены места для лиц с ограниченной подвижностью. Завершается шествие неподалёку от станции метро Papineau.

В этом году парад начинается в 13 часов. В 14.30 будет объявлена минута молчания в память лиц LGBT и индейцев, погибших в результате пандемии и в результате преступлений (почему только LGBT и индейцы удостоились чести, вопрос к организаторам шествия).

Но и после завершения парада праздник продолжится – на Эспланаде Олимпийского парка ожидается “мега-танцевальный вечер” и завершающее грандиозное представление.

По последним оценкам, в Параде Гордости примут участие до полумиллиона человек – большая часть, конечно, зрители, привлечённые костюмированным зрелищем, но и несколько десятков тысяч участников парада.gaygayggggggg