Городской лесопарк Marcel-Laurin

Лес, который находится в оживлённом и многонаселённом городском районе Монреаля, прекрасное место отдыха.

Парк Marcel-Laurin, известный как “Boisé du parc Marcel-Laurin” (Лесной парк Марсель-Лоран), находится в монреальском районе Ville Saint-Laurent. Это городской зеленый оазис, позволяющий всем желающим наслаждаться отдыхом среди природы, в настоящем, хотя и не очень большом, лесу, хотя вокруг этого леса расположены высотные дома и коммерческие центры.

Основные особенности и объекты лесопарка Marcel-Laurent:

Лесной массив: Значительная часть парка состоит из леса. Этот лесной массив является местом обитания многих видов птиц и мелких млекопитающих. В парке проложены пешеходные тропы для тех, кто хочет погрузиться в природу даже не выезжая из города.

Спортивные сооружения: В парке расположены различные спортивные площадки, включая футбольные поля, теннисные корты и площадки для петанка. Также имеются детские игровые площадки. Все эти сооружения граничат с лесной частью лесопарка.

Пешеходные тропы: Для любителей прогулок и бега в парке имеются специально проложенные тропы. Они на самом деле лесные, по ним иногда пробегают зайцы, лисы, скунсы и, говорят, даже змеи (не ядовитые).

Зоны отдыха: По опушкам территории лесного массива разбросаны скамейки, столы для пикников и другие объекты для отдыха.

Мероприятия: Парк Marcel-Laurin служит местом проведения различных общественных мероприятий и событий на протяжении всего года. В зоне спортивных сооружений проходят концерты, спектакли и выставки.

Лесопарк граничит со зданием большой библиотеки Bibliothèque du Boisé (Библиотека Лесопарка). А буквально в двух минутах от парка находится большой торговый комплекс Plaza Côte-Vertu.

Вокруг парка есть несколько стоянок для автомобилей (они же есть и у Плазы Кот-Вертю). А на автобусе 171 от станции метро Côte-Vertu до парка можно доехать минут за пять-семь.

Заяц на лесной дороге парка Марсель-Лоран:

Пешеходная тропа парка:

Тот же заяц, вид сблизи:

Тропа в лесу Марсель-Лоран: