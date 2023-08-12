Rio Tinto построит крупнейшую в Канаде солнечную электростанцию

Металлургическая Rio Tinto объявила о строительстве крупнейшей в стране солнечной электростанции, оснащенной более 6,6 тыс. солнечных панелей, которые будут ежегодно вырабатывать около 4,2 ГВт.ч в год электроэнергии.

Металлургическая Rio Tinto объявила о строительстве крупнейшей в стране солнечной электростанции, оснащенной более 6,6 тыс. солнечных панелей, которые будут ежегодно вырабатывать около 4,2 ГВт.ч в год электроэнергии.

СЭС будет расположена рядом с Дайавиком, крупнейшим месторождением алмазов в Канаде в 300 км к северо-востоку от города Йеллоунайф. Несмотря на размеры станции, она обеспечит лишь до 25% электроэнергии, необходимой для проекта.

По планам компании, месторождение будет закрыто в 2029 году, а промышленное производство на руднике прекратится уже в начале 2026 года.

Солнечная электростанция будет оснащена двусторонними панелями, которые будут генерировать энергию не только от прямого солнечного света, но и от лучей, отразившихся от снега, покрывающего Дайавик большую часть года.

“Это сократит потребление дизельного топлива на объекте примерно на один миллион литров в год и сократит выбросы на 2900 тонн эквивалента CO2, что сопоставимо с выбросами от 630 автомобилей”, – сообщила компания.

Строительство объекта начнется в ближайшие недели, он будет полностью введен в эксплуатацию в первой половине 2024 года.

Рудник Дайавик является крупнейшим в Канаде и производит от 3,5 до 4,5 млн карат необработанных алмазов в год. С момента начала добычи в 2003 году на нем было добыто более 100 млн карат алмазов.