Древнейшие скалы Земли обнаружили на севере Канады

Озерные граниты помогли раскрыть тайну, возраст которой 4 млрд лет.

Озерные граниты помогли раскрыть тайну, возраст которой 4 млрд лет.

Самые старые из ныне известных горных пород Земли были обнаружены в отдаленных озерных районах на севере Канады. Их геохимический анализ меняет привычные представления о ранней истории планеты как мира землетрясений и вулканов.

Международная группа ученых опровергла выводы более ранних исследований, утверждавших, что тектоническая активность плит земной коры началась почти с первого дня существования Земли, то есть примерно 4,3 млрд лет назад. Канадские граниты не показывают никаких признаков метаморфоза даже около 4 млрд лет назад.

«Самые ранние доказательства, которые мы находим для поверхностной переработки в магму, не дотягивают до 3,8 млрд лет», — сказал Ли Сяньхуа, руководитель исследования.

Субдукция плит – одно из проявлений тектоники, толкает одну плиту под другую, циклически перенося биогеохимические элементы.

По словам Сяньхуа, изотопы кремния и кислорода в гранитных породах являются индикаторами переработки поверхностного материала в магме. На молодой Земле не было жизни, способной потреблять кремний, поэтому тяжелые изотопы этого элемента могут быть обнаружены в породах, подвергшихся субдукции и «переплавленных» в магме.

Отсутствие тяжелой сигнатуры Si в породах возрастом 4,0 млрд лет означает, что самые старые образцы не претерпели субдукции. Авторы исследования делают вывод, что более или менее заметно геодинамика Земли стала ускоряться около 3,8 млрд лет назад.

«Было удивительно уже то, что эти самые старые скалы сохранились и теперь рассказывают нам тектоническую историю взросления», — сказал соавтор исследования Росс Митчелл.