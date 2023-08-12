Канада в июне экспортировала минимальный за последние 9 месяцев объем канолы

По данным Oil World, в июне Канада поставила на внешние рынки лишь 292 тыс. тонн семян канолы, что на 48% уступает показателю предыдущего месяца (561 тыс. тонн) и является минимальным экспортируемым объемом за последние 9 месяцев.

По данным Oil World, в июне Канада поставила на внешние рынки лишь 292 тыс. тонн семян канолы, что на 48% уступает показателю предыдущего месяца (561 тыс. тонн) и является минимальным экспортируемым объемом за последние 9 месяцев.

Как отмечается, низкие темпы экспорта были обусловлены снижением спроса Китая в указанный период. Однако всего в январе-июне 2023 г. поставки канадской канолы в КНР резко увеличились – до 2,4 млн тонн (+2 млн тонн), что полностью компенсировало годовое сокращение поставок в страны ЕС, Японию и США.

В июле эксперты ожидают возобновления экспорта канолы из Канады до 480-500 тыс. тонн. Таким образом, всего в 2022/23 МГ Канада может экспортировать 7,6 млн тонн масличной, что на 2,3 млн тонн превысит результат предыдущего года.

«Однако, в январе-июне 2023 г. поставки канадской канолы в КНР резко увеличились — до 2,4 млн тонн (+2 млн тонн), что полностью компенсировало годовое сокращение продаж в страны ЕС, Японию и США», – подчеркнули специалисты.

Канола — это модифицированный вид рапса. Он принадлежит к семейству горчицы (канола тесно связана с брюссельской капустой, брокколи, цветной капустой и кочанной капустой). Выращивание рапса началось 4000 лет назад.

Чтобы получить 10 л масла, требуется около 22,7 кг семян канолы. Масло канолы используется для приготовления пищи и в качестве ингредиента салатов. Это масло очень популярно благодаря мягкому вкусу и питательным веществам, благотворно влияющим на здоровье человека.