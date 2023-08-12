Неизвестная планета: Достопримечательности Палермо

Открыть для себя истинную Италию, где сочетаются древняя история и современные развлечения, позволит путешественникам поездка в Палермо. Этот старинный город, основание которого датируется восьмым веком до нашей эры, располагает всем, что необходимо для хорошего морского курорта. Столицу острова Сицилия неизменно включают в рейтинг лучших мест для отдыха в стране.

Открыть для себя истинную Италию, где сочетаются древняя история и современные развлечения, позволит путешественникам поездка в Палермо. Этот старинный город, основание которого датируется восьмым веком до нашей эры, располагает всем, что необходимо для хорошего морского курорта. Столицу острова Сицилия неизменно включают в рейтинг лучших мест для отдыха в стране. А восторженные отзывы довершают образ города с потрясающей архитектурой, многообразием памятников истории и неповторимым национальным колоритом. Планируя визит в город, который за свою историю побывал под контролем различных народов, стоит заранее решить, какие достопримечательности Палермо посетить. Дело в том, что памятники здесь буквально на каждом шагу, но есть те, которые заслуживают наибольшего внимания.

Чтобы вы смогли получить максимум удовольствия от поездки, предлагаем изучить список, в котором представлены наиболее известные и популярные места. Обращаем ваше внимание, что масса интересного есть не только в самой сицилийской столице, но и в её окрестностях, например, в городке Чефалу, который местные называют маленькой Венецией. Путешествуя, вы увидите многочисленные достопримечательности Италии, причем не только всемирно знаменитые, но и те, о которых знают только местные.

Ворота Порта Нуова

Начать знакомство предлагают с Новых ворот, возведенных в конце шестнадцатого века после важной победы Карла V над турецким войском. Располагается строение поблизости Норманнского дворца и открывает путешественникам историческую часть столицы Сицилии. Визуально ворота напоминают триумфальную арку с роскошной надстройкой и неповторимой декоративной отделкой. На общем фоне выделяются пирамидальная кровля с мозаичным изображением орла и скульптурные изображения атлантов на фасадной части. Меньше чем через сто лет после возведения конструкция была разрушена, а еще через два года реконструирована. Новые ворота включают во все обзорные экскурсии по городу, но полюбоваться ими можно и без гида, причем лучше всего это делать утром, когда вокруг нет толп людей и можно ощутить все величие средневекового строения.

Палатинская Капелла

Палатинская капелла – входит в число наиболее древних часовен города. Первоначально строилась как церковь при Palazzo dei Normanni, где бы могли совершать молитвы члены сицилийской королевской семьи. Выполнена в арабо-норманнском стиле с византийскими мозаичными элементами и резной потолочной отделкой. Со времен сооружения в 12 столетии сохранилась значительная часть внутреннего убранства, в частности, гранитные и мраморные колонны, отделяющие боковые нефы базилики от центральной части. Непередаваемое впечатление производит мозаичный пол, оформленный в технике косматеско.

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Собор Успения Пресвятой Богородицы – при осмотре данного туристического объекта обратите особое внимание на захоронения королей Сицилии и императоров Германии, время правления которых на острове считается периодом культурного и экономического расцвета. Если хотите узнать больше об истории этой удивительной постройки и других старинных зданий, есть смысл заказать экскурсии в Палермо – маршруты бывают разные, так что выбирать есть из чего.

Церкви Марторана и Сан-Катальдо

Церкви Марторана и Сан-Катальдо – расположившиеся на одной из живописных площадей города Беллини, эти два сооружения поражают контрастом в сравнении с архитектурой окружающих домов. Визуально Сан-Катальдо напоминает мечеть, является воплощением гармонии византийского и арабского стиля. Обе церкви были возведены в двенадцатом веке, но принадлежат к разным епархиям и являются обязательным пунктом маршрута любой экскурсии по городу.

Церковь Сан-Джузеппе-деи-Театини

Церковь Сан-Джузеппе-деи-Театини – католический храм в непосредственной близости от Кватро Канти, который эксперты называют одним из лучших сооружений в стиле сицилийского барокко. В крипте сохранились части церкви времен античности.

Церковь Святого Иоанна Отшельника

Церковь Святого Иоанна Отшельника – не менее оригинальна, чем сооружения на Piazza Bellini, эта церковь спроектирована в восточном стиле, которую по разным данным возвели в конце 11 или середине 12 века. Сюда стоит пройти, чтобы полюбоваться огромными куполами, арочной галереей и распятием из дерева, сохранившимся с 15 столетия.

Морская площадь в Палермо

Морская площадь с потрясающими видами и торжественным убранством, откуда можно отправиться на прогулку по саду Гарибальди с деревьями возрастом более трехсот лет.

Театр Массимо

Поистине легендарным историческим памятником является театр Массимо, столетиями носящий титул наибольшего по вместительности театра Европы (позволяет разместиться 3 тысячам зрителей). Его отличают непревзойденная акустика и архитектурное исполнение в неоклассическом стиле с дополнением древнегреческих храмовых элементов. Строили театр, спроектированный Джованни Баттиста, на протяжении 23 лет, при этом сам создатель окончания работа не дождался и умер, поэтому завершающие штрихи пришлось делать его сыну.

Театр Политеама

Еще одним пунктом в нашем обзоре достопримечательностей Палермо, но отнюдь не наименее интересным для путешественников, является театр Политеама в самом сердце столицы острова. Его на удивление быстро построили (начались работы в 1867 году, а закончились спустя 7 лет). Строению характерен неоклассический стиль, причем прослеживается сходство с древнеримской архитектурой. Тут можно не только полюбоваться красотой скульптур из бронзы и фасадным декором, но также побывать в галерее современного искусства или на музыкальном концерте.