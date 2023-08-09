Озеро Эри – канадско-американское озеро, одно из пяти Великих озёр

Расскажем об озере Эри – это одно из Великих озёр, разделяющих территории Канады и Соединённых Штатов.

Лето в разгаре (хотя потихоньку меняет свою суть и переходит в осень). Пока ещё можно планировать “летние путешествия”. Одно из привлекательных мест, не так уж далеко от Квебека, это озеро Эри.

Озеро Эри располагается на границе между Канадой (с севера) и США (с юга). В Канаде оно омывает земли провинции Онтарио, а в Соединённых Штатах – штаты Огайо, Пенсильванию, Нью-Йорк и Мичиган. Озеро Эри – четвёртое по размерам из пяти Великих озёр, но по объёму воды, из-за небольших глубин, оно самое маленькое. Общая площадь озера составляет примерно 25 744 квадратных километров, а средняя глубина – 19 метров (хотя в самом глубоком месте она достигает 64 метров).

Пополняется озеро за счёт многочисленных рек, самая большие из которых, это река Детройт и река Маумее. А перетекают его воды в озеро Онтарио – Ниагарский водопад как раз связывает озеро Эри и озеро Онтарио.

По берегам этого водоёма расположены крупные производственные центры, особенно на американской стороне – Кливленд и Толедо – самые крупные города на Эри. К тому же, несколько компаний занимаются промышленным рыболовством в его водах.

Из-за промышленных центров воды озера долгие годы оставались загрезнёнными, но сегодня, благодаря работам по очищению воды и по установке фильтров на стоках вод, да и благодаря другим нововведениям, чистота вод достигла приемлемого уровня.

В озере всегда много яхт, прогулочных катеров, много рыбаков-любителей, а по берегам располагаются пляжи, где можно загорать и купаться.

Крупнейшие города на берегах озера Эри

В США:

Cleveland, штат Огайо.

Toledo, штат Огайо.

Buffalo, Штат Нью-Йорк, неподалёку от Ниагарского водопада.

Erie, штат Пенсильвания.

Sandusky, штат Огайо.

Lorain, штат Огайо.

В Канаде – все города находятся в Онтарио:

Windsor: город находится напротив американского Детройта.

Leamington: известен, как “столица канадских помидоров” – вокруг городка самые большие помидорные плантации в стране.

Port Dover: небольшой город, избранное место любителей пляжей и рыбалки.

Fort Erie: расположен напротив Баффало.

Конечно, это только самые большие города, а маленьких городков множество.

Исторические события, связанные с озером Эри

Битва на озере Эри (1813 год): Во время войны 1812 года между США и Великобританией на озере Эри произошло крупное морское сражение. Американский коммодор Оливер Хазард Перри одержал решающую победу над британским флотом, передавая Соединенным Штатам контроль над озером. После битвы Перри отправил знаменитое сообщение: “Мы встретили врагов, их больше нет”.

Во время войны 1812 года между США и Великобританией на озере Эри произошло крупное морское сражение. Американский коммодор Оливер Хазард Перри одержал решающую победу над британским флотом, передавая Соединенным Штатам контроль над озером. После битвы Перри отправил знаменитое сообщение: “Мы встретили врагов, их больше нет”. Кораблекрушения: Из-за иногда бурных вод и присутствия многих кораблей на протяжении столетий, озеро Эри стало местом многих кораблекрушений. Одно из самых известных кораблекрушений – это SS Edmund Fitzgerald в 1975 году, хотя это произошло на озере Супериор, а не на озере Эри. Тем не менее, на озере Эри произошло множество кораблекрушений, и воды озера скрывают множество обломков кораблей.

Из-за иногда бурных вод и присутствия многих кораблей на протяжении столетий, озеро Эри стало местом многих кораблекрушений. Одно из самых известных кораблекрушений – это SS Edmund Fitzgerald в 1975 году, хотя это произошло на озере Супериор, а не на озере Эри. Тем не менее, на озере Эри произошло множество кораблекрушений, и воды озера скрывают множество обломков кораблей. Форт Эри: Расположенный на канадском берегу озера Эри, этот форт играл важную роль во время войны 1812 года. Здесь имели место несколько битв между американскими и британскими/канадскими войсками.

Расположенный на канадском берегу озера Эри, этот форт играл важную роль во время войны 1812 года. Здесь имели место несколько битв между американскими и британскими/канадскими войсками. Торговля и транспорт: Озеро Эри играло жизненно важную роль в экономическом развитии региона, в частности, как водный путь для транспортировки товаров и людей. С завершением строительства Эрийского канала в 1825 году, который соединял озеро Эри с Атлантическим океаном через долину Гудзон, регион пережил взрыв торговли и роста.

Эти события – лишь несколько примеров исторической важности озера Эри в развитии Северной Америки. Его воды и берега были свидетелями многих других событий, больших и малых, которые формировали историю Канады и США.